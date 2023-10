Mercato OM – Ce cadre de Longoria lâche : « Je ne suis pas très aimé par les agents! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sous le feu des critiques et accusé de favoritisme avec certains agents, le directeur technique du centre de formation de l’OM Marco Otero a répondu via un entretien accordé à la Provence.

« Je ne peux pas parler des situations antérieures car je n’étais pas là. Mais déjà, tant que le joueur est mineur, il n’y a pas de commissions. Après, on ne peut pas contrôler ce que font les familles. Si elles donnent quelque chose sur les salaires ou les bonus qu’on verse aux joueurs. C’est interdit de le faire, mais ce n’est pas de notre responsabilité. Pour les majeurs, je me fous que l’agent soit Wasserman, CAA Base ou Jonathan Tordjman, explique Otero à la Provence. Ca ne fait aucune différence. L’agent doit juste être licencié avec la FFF. Après on négocie avec eux le contrat ou les commissions ! (…) Je ne suis pas très aimé par les agents car je ne me mets jamais en situation d’avoir une dette envers eux. Aujourd’hui, je vois des agents qui étaient de jeunes joueurs que j’ai accompagné. J’en vois d’autres devenir directeur sportif ou l’inverse. Mais notre département juridique ne laisse aucune place pour faire quelque chose d’illégal. Quand il y a un contexte régional, un contexte national et cette prédisposition à faire des choses dans les zones grises, je comprends que des personnes pensent à ça. Je ne suis dans aucun des trois, je fais mon travail ».

Accusé d’imprudence professionnelle grave avec un médecin qui travaillait avec lui à Valence, Marco Otero a été acquitté par la justice espagnole après avoir été entendu par l’Audience Nationale, révèle aujourd’hui La Provence. Le formateur de 49 ans, aujourd’hui directeur technique du centre de formation de l’OM risquait une suspension d’un an de toutes fonctions à la tête d’une entité sportive dont l’autorité s’applique sur des mineurs, ainsi qu’une amende de 27 000 €.

En 2019, l’helvète était à la tête du centre de formation du FC Valence et lors d’un tournoi estival de jeunes en Egypte, un jeune placé sous la responsabilité d’Otero est pris de diarrhées, vomissements, fièvre et fortes douleurs d’estomac. Les parents du joueur de 12 ans avaient reproché à l’encadrement du club d’être mis à l’écart et le traitement donné à l’enfant.

L’OM « réitère sa confiance » en Otero

Le médecin du club lui avait alors administré de fortes doses d’ibuprofène, pensant soigner une gastroentérite, mais le patient souffrait d’une salmonelle. Les médicaments avaient donc entrainé un ulcère et le garçon avait failli perdre la vie.

Egalement visé par la justice, le médecin en question José Joaquín de los Santos Cifre risquait une interdiction d’exercer d’un an et 150 000 € d’amende. Il devra finalement verser une peine pécuniaire de 300 € et indemniser la famille de la victime à hauteur de 19 734,29 €, en raison des blessures causées. Cette indemnité sera toutefois versée par le club de Valence, considéré comme responsable civil.

L’Olympique de Marseille a dit « réitérer sa confiance absolue » en Marco Otero et regrette le traitement médiatique de l’affaire. Il pourra donc continuer d’exercer sa fonction de directeur technique du centre de formation de l’OM, poste qu’il occupe depuis un an.