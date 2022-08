Mercato OM : Ce club de L1 ne lâche pas Bamba Dieng !

D’après les informations de Foot Mercato, le FC Lorient ne lâche pas Bamba Dieng ! L’Olympique de Marseille veut absolument le vendre et pas le céder en prêt.

L’Olympique de Marseille tente de se séparer de Bamba Dieng qui est l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif. Si le club attend toujours une offre de la part d’un club avant la fin du mercato mais pour le moment, la seule piste sérieuse est un départ vers Lorient.

Bamba Dieng envisage un départ à Lorient?

D’après les informations de Foot Mercato, les Merlus sont toujours très chauds à l’idée de récupérer l’attaquant marseillais. Seulement, l’offre qui pourrait arriver sur la table des Marseillais serait un prêt ce qui ne ravit pas la direction de l’OM. Le club préfère donc patienter pour obtenir une offre d’achat.

Le joueur quant à lui aurait eu des discussions avec le coach lorientais. En l’absence d’autres offres pour le moment, l’international sénégalais aurait commencé à changer sur son avenir? Foot Mercato annonce qu’il réfléchit de plus en plus à cette possibilité…

Info : Lorient insiste pour Bamba Dieng qui réfléchit de plus en plus à cette opportunité… Mais il s’agit d’un prêt. L’OM attend toujours une offre de transfert d’ici le 31 août. https://t.co/eH1VDrdvrE — Sébastien Denis (@sebnonda) August 22, 2022

L’agent de Dieng en dit plus sur son avenir

Interrogé dans les colonnes de La Provence, l’agent de Bamba Dieng, Seydou Bocar Seck avait réaffirmé la volonté de son joueur de rester à Marseille malgré la volonté des dirigeants de se séparer de lui.

« Je ne dirai pas qu’elle est compliquée, mais elle est étrange. Pendant l’intersaison, j’ai reçu un appel classique du club pour me demander ce que Bamba comptait faire. Nous leur avons répondu que son projet s’inscrivait sur la durée à l’OM, qu’il souhaitait rester et n’envisageait pas de partir maintenant. Nous leur avons dit qu’il était concentré sur la saison 2022-23, la Ligue des champions et la coupe du monde à venir avec le Sénégal. Ils ont dit OK, et nous sommes passés à autre chose. Je ne parlerai pas de mise à l’écart, le coach prend les décisions qu’il faut pour l’équipe à l’instant T. Le joueur, quant à lui, s’adapte. Après, il est clair que pour Bamba, sa seule place, c’est sur le terrain. Sa position est celle de l’écoute, il attend de la communication de la part du club. Si le joueur n’est pas suffisamment bon, comme son nouveau statut dans la hiérarchie l’indique selon le coach, on attend qu’ils appellent et disent clairement : « écoutez, on juge que c’est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose. » À partir de ce moment-là, on saurait ce qu’on a à faire. L’autre alternative pourrait être une méforme. Mais c’est une hypothèse à écarter… Il a montré suffisamment de choses pour qu’on ne pense pas cela. La préparation estivale est finie. Le bilan de l’OM, c’est cinq buts marqués. Il en a mis trois. Avec un temps de jeu réduit, il finit quand même meilleur buteur. Il est frustré mais il est aussi positivement touché des messages de soutien qu’il reçoit. » Seydou Bocar Seck – Source : La Provence (01/08/22)