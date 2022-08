Mercato OM : Milik, ça s’accélère avec la Juve ! (Les détails du transfert révélés)

En quête d’un attaquant pour remplacer Alvaro Morata, La Juventus aurait coché le nom d’Arkadiusz Milik. Si cette piste n’était initialement pas prioritaire, elle le serait devenue depuis l’échec des négociations avec Memphis Depay. Et les choses se seraient même accélérées ces dernières heures.

Où jouera Arkadiusz Milik la saison prochaine ? Contrairement aux deux premières journées de Ligue 1, le buteur Polonais n’était pas titulaire ce samedi lors de la victoire de l’OM contre Nantes (2-1) au stade vélodrome.

Depuis quelques semaines son nom circule du côté de la Juventus Turin qui cherche un attaquant pour remplacer Alvaro Morata. Memphis Depay était la priorité numéro 1 du club italien mais les négociations avec l’ancien lyonnais n’ont pas abouties.

Les Bianconeri auraient ainsi relancé la piste Milik. Plusieurs médias italiens indiquent ainsi ce Lundi l’international polonais serait désormais tout proche de s’engager avec la Juve. que en italien proposé un prêt avec option d’achat à la direction marseillaise pour s’attacher les services du buteur.

Il Corriere dello Sport révèle même les détails du deal que serait en train de négocier le club turinois avec l’Olympique de Marseille. L’OM et les Bianconeri se seraient ainsi téléphonés hier afin de finaliser un prêt payant de 2 M€ assorti d’une option d’achat de 8 M€. La prise en charge du salaire de Milik (3,7 M€ annuels) ne serait ainsi pas un problème pour la Juventus. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025, Milik pourrait donc rapidement plier bagages en cas d’accord.

« Milik est à l’envers du jeu » De Bono

Invité à réagir sur les difficultés du Polonais depuis le début de la saison, Jean-Charles De Bono estimait évoquait la période difficile sur le plan sportif que traverse actuellement le buteur polonais à l’OM. Il garde néanmoins confiance dans les qualités de l’attaquant de 28 ans.

« Milik, qu’on l’aime ou non, c’est un vrai joueur de foot, un vrai buteur. C’est un vrai technicien, il connaît le football. Le problème c’est que l’on a pas ce Milik actuellement sur le terrain. Je le sens perturbé. Dans ce système de jeu, il a un rôle qui est très loin du but. Il a pas assez de bons ballons dans la surface, il a raté beaucoup de choses mais on ne le sert pas assez. Je pense qu’il décroche loin de sa position préférentielle parce qu’il n’est pas bien en ce moment. Quand tu n’es pas bien physiquement, tu as tendance à soit en faire trop soit ne pas en faire assez. Tu n’es pas dans le bon tempo. Tu es à l’envers du jeu. C’est ce qui arrive aujourd’hui à Milik. Cela n’enlève pas ses qualités. On sait que c’est un bon joueur de remise, qu’il est précis dans le dernier geste. On ne peut pas dire aujourd’hui que c’est un mauvais joueur. Il faut l’aider pour qu’il aille mieux. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (15/09/2022)