Mercato OM : Ce club ne lâche toujours pas Kamara

L’Olympique de Marseille a failli perdre Boubacar Kamara la saison dernière mais aucun club n’a convaincu le minot. L’AC Milan revient à la charge dès cet hiver.

Pisté par plusieurs clubs depuis plusieurs mois, Boubacar Kamara entre dans les six derniers mois de son contrat avec l’Olympique de Marseille. Doté d’un gros potentiel et déjà bien installé dans le onze de Jorge Sampaoli, le minot ne manque pas de prétendants.

Après des mois de négociation, il semblerait que Kamara ne veuille pas prolonger son contrat à Marseille Le milieu défensif patiente de voir les clubs qui lui proposent de venir et potentiellement prendre une prime à la signature élevée.

L’AC Milan veut passer à l’action pour Kamara?

L’Olympique de Marseille ne serait pas contre le fait de le vendre cet hiver. D’ailleurs, d’après les informations de Calcio Mercato, l’AC Milan n’a toujours pas oublié Kamara après l’avoir suivi toute la saison dernière.

Le club italien pourrait passer à l’attaque dès cet hiver pour s’attacher les services du Français et avoir la primeur sur les clubs qui comptent présenter une offre à la fin de son contrat en juin prochain. L’OM pourrait céder à l’idée de le vendre cet hiver.

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

De son côté, Jorge Sampaoli se préparerait à toutes les hypothèses dont celle d’un départ dès cet hiver. Le technicien argentin a même révélé en conférence de presse qu’il cherchait des alternatives pour pallier un éventuel départ.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)