Mercato OM : Ce consultant de l’Equipe voit « un gros chantier » au poste de gardien !

L’avenir du poste de gardien de but pourrait rapidement devenir l’un des dossiers les plus sensibles de l’OM. Alors que les situations de Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange alimentent les discussions du mercato, Jérôme Alonzo estime que remplacer le portier argentin serait loin d’être une mission simple.

Un poste qui pourrait être profondément remanié

A lire : Mercato OM : Un gros club relance Leonardo Balerdi ?

Le chantier pourrait être important dans les cages marseillaises cet été. Ces dernières semaines, plusieurs informations font état d’un possible départ de Geronimo Rulli, tandis que sa doublure Jeffrey de Lange serait suivie par le club néerlandais de Twente.

Si ces mouvements venaient à se confirmer, l’OM devrait reconstruire presque entièrement son secteur des gardiens. Une perspective qui inquiète Jérôme Alonzo, ancien gardien professionnel et désormais consultant sur La Chaîne L’Équipe.

Jérôme Alonzo : « Gardien à Marseille, c’est un métier à part »

Sur le plateau de L’Équipe de Greg, Jérôme Alonzo a rappelé que le contexte marseillais rendait ce poste particulièrement exigeant. Selon lui, le profil recherché ne doit pas seulement répondre à des critères sportifs. « On revient à un dossier gardien. Tu aimes ou pas Rulli, il a fait le travail pendant 2 ans. Il était un peu moins bien cette année. Je n’oublie pas les très bons matchs qu’il a fait. Bref, s’il s’en va, tu as un très gros dossier. On le redit chaque année, tu as un boulot qui est un boulot de gardien et tu as un autre boulot qui est gardien à Paris ou à Marseille. C’est un gros chantier », a déclaré le consultant sur La Chaîne L’Équipe.

Pour Alonzo, évoluer dans les buts de l’OM implique une pression particulière, comparable à celle du poste de gardien au Paris Saint-Germain. Au-delà des qualités techniques, le futur numéro un devra également être capable de gérer un environnement particulièrement exigeant.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

L’OM face à un dossier stratégique

À ce stade, aucun départ n’a été officialisé par le club. En revanche, les différentes informations autour de l’avenir de Geronimo Rulli et de Jeffrey de Lange laissent penser que le secteur des gardiens pourrait évoluer au cours de ce mercato.

Si l’OM venait à perdre son gardien titulaire, le club devrait alors recruter un successeur capable de répondre aux attentes sportives mais aussi de s’adapter à la pression propre au Vélodrome. Un scénario que Jérôme Alonzo considère comme l’un des principaux chantiers de l’été pour les dirigeants marseillais.