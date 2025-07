Mercato OM : Ce consultant RMC appelle Valentin Rongier à la raison !

Alors que l’avenir de Valentin Rongier à l’Olympique de Marseille demeure incertain, le débat enfle autour de sa prolongation de contrat. Après les critiques de Daniel Riolo contre la direction marseillaise, c’est un autre consultant de RMC, Kévin Diaz, qui a choisi de défendre la stratégie du club phocéen. Dans l’émission After Foot, il a rappelé que l’OM a bien tenté de prolonger Rongier avec des offres cohérentes au regard du marché actuel.

« On a expliqué que Rongier a refusé tous le salaire qu’il avait pour prolonger, donc c’est déjà beaucoup plus que le meilleur salaire du Paris FC aujourd’hui », a expliqué Kévin Diaz, en insistant sur le fait que la rémunération proposée est conforme à son statut de cadre de Ligue 1.

Le milieu de terrain marseillais, actuellement sous contrat jusqu’en 2026, aurait décliné plusieurs propositions de la direction, alors même que le club se trouve dans une situation financière contrainte. « Peut-être qu’on aimerait te donner plus, mais on n’a pas le budget. On te donne le maximum dans la continuité, tu restes un cadre de notre équipe et du club. En revanche, si tu n’acceptes pas, tu es à la dernière année de ton contrat donc on est obligés de te vendre. L’économie du foot est comme ça. C’est la réalité du football. »

Quand on te prolonge avec ce genre de salaire, ce n’est en aucun cas un manque de considération de l’OM

Diaz reconnaît la valeur sportive de Rongier, tout en soulignant les réalités économiques du football moderne. « J’adore Valentin Rongier (…) c’est un joueur super intéressant, il est coté en Ligue 1. (…) Quand on te prolonge avec ce genre de salaire, ce n’est en aucun cas un manque de considération de l’Olympique de Marseille. »

Il évoque également la nécessité pour un club comme l’OM de proposer des salaires attractifs pour attirer certains profils. « Bennacer vient du Milan, il est international, Kondogbia a joué dans des grands clubs. Si tu veux faire venir Bennacer, tu ne vas pas lui donner un moins bon salaire que ce qu’il avait avant, sinon il ne vient pas. »

Dans ce contexte, l’avenir de Rongier reste flou. Si le joueur ne revoit pas ses exigences à la baisse, un départ cet été n’est pas à exclure. L’OM pourrait alors chercher à le vendre pour éviter un départ libre en 2026, conformément aux règles économiques de plus en plus strictes qui régissent le marché. Sunderland semble intéressé alors que Côme et le Paris FC ont activé d’autres options…