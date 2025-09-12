Mercato OM : Ce consultant RMC tacle sévèrement Rabiot !

Jérôme Rothen, consultant sur RMC Sport, l’ancien joueur du PSG s’est encore exprimé sans détour ce jeudi soir. Cette fois, c’est Adrien Rabiot, fraîchement transféré au Milan AC, qui a été la cible de ses critiques.

Sur son émission, l’ex-international français a estimé que le milieu de terrain tricolore n’avait pas changé de comportement au fil des années. « Je ne sais pas ce qu’ils attendaient, mais les dirigeants ont tendu la perche. Il n’a pas voulu la saisir parce que dans sa tête, l’ego a pris le dessus », a lancé Rothen.

Rothen charge Rabiot et rappelle son passé au PSG

Poursuivant son analyse, il a ajouté : « Parce qu’Adrien Rabiot a toujours été comme ça. Et son entourage a toujours été comme ça. On a beau bien l’aimer, bien ceci, bien cela, Adrien Rabiot, il s’aime, il s’adore. Il n’a pas fait preuve d’humilité sur ce coup-là. Comme au PSG à l’époque, c’est la même chose. C’est toujours pareil, et à Milan ça pourra se finir de la même façon. »

🗣️Adrien Rabiot en conférence de presse : “Les négociations avec Milan ? Tout s’est réalisé dans les derniers jours. J’ai parlé avec Allegri quand il est arrivé à Milan, mais j’avais un contrat avec l’OM. Puis quand il s’est passé ce qu’il s’est passé à Marseille, le mister m’a… pic.twitter.com/TTNZxAwIYl — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 12, 2025



Pour Rothen, la situation est claire : « C’est quelqu’un qui respecte ses contrats, qui va au bout de ses contrats, qui ne veut pas prolonger parce qu’il ne veut pas donner plus d’importance et qu’il veut tout maîtriser. »

Un discours tranchant qui résonne encore chez les supporters parisiens, tant Rabiot avait quitté le PSG dans un climat de tensions en 2019.

Si cette sortie vise directement Rabiot, elle rappelle aussi à quel point le traitement médiatique peut influencer l’image d’un joueur. À l’OM, souvent confronté à des débats similaires autour de la gestion contractuelle de ses cadres, ce type de déclaration n’est pas anodin. La trajectoire de Rabiot et ses choix de carrière nourrissent une réflexion plus large sur la relation entre ego, prolongations et stabilité sportive.