Mercato OM : Ce consultant RMC valide Medina, mais a une grosse crainte !

Damien Perquis, ancien défenseur central et figure du football français, a réagi à l’officialisation du transfert de Facundo Medina à l’OM. Sur RMC, l’ex-international polonais a affiché son enthousiasme :

« J’aime beaucoup l’idée de faire venir Medina à l’OM. J’ai échangé avec des gens du club, l’idée c’est de l’associer à Balerdi et Rulli. Il ne triche jamais et donne tout pour son club. »

L’affaire a été conclue pour 22 millions d’euros. Un montant conséquent, qui témoigne de l’ambition de l’Olympique de Marseille de se renforcer en défense. À 26 ans, le défenseur argentin quitte le RC Lens après une visite médicale réussie, confirmant ainsi son arrivée sur la Canebière.

Un trio défensif argentin séduisant pour De Zerbi

Damien Perquis estime que Facundo Medina peut s’imposer rapidement sous les ordres de Roberto De Zerbi. Aligné aux côtés de Leonardo Balerdi, capitaine marseillais, et de Geronimo Rulli, gardien argentin expérimenté, l’ancien Lensois pourrait former une charnière solide et complémentaire. Perquis insiste d’ailleurs sur la mentalité irréprochable de Medina mais prévient aussi sur sa proportion à prendre des cartons :

Il ne triche jamais et donne tout pour son club. Dans l’utilisation du ballon, il est très bon. Il permettra d’avoir un latéral droit un peu plus offensif, comme Merlin l’a fait cette saison, en se plaçant plus au milieu du terrain. Attention aux cartons. J’ai peur qu’avec l’engouement des supporters et l’atmosphère marseillaise, ça soit un peu trop décuplé et que ça lui coûte des cartons bêtes.

La saison dernière, le défenseur d’1,85 m a disputé 35 matchs avec Lens, inscrivant 2 buts et affichant une régularité saluée par les observateurs.

Attention aux cartons

Ce transfert à 22 millions d’euros marque un tournant dans le mercato de l’OM. Le club phocéen s’offre un joueur expérimenté et combatif, capable de s’imposer dès cet été.

Les supporters marseillais, enthousiastes, saluent l’arrivée de Medina comme un signal fort envoyé par la direction. Sa rapide intégration dans le système tactique de De Zerbi sera suivie de près, à quelques semaines de la reprise.