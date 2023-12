Mercato OM : Ce crack qui est passé sous le nez de Longoria en 2022 !

Ce mercredi lors du dernier match de phase de poules de Ligue des Champions, un attaquant franco-nigérian s’est illustré ! Il est passé sous le nez de Pablo Longoria…

Ce mercredi soir, Antwerp a créé l’exploit en battant le FC Barcelone sur le score de 3-2 à domicile ! Le club belge a tenu tête au géant catalan et a même pris les trois points face au premier de leur poule grâce notamment à un but dans les arrêts de jeu d’un jeune joueur de 17 ans !

L’OM aurait pu faire signer George Ilenikhena

« L’homme de la rencontre s’appelle George Ilenikhena (non noté), 17 ans, écrit L’Equipe. Entré en fin de match (79e), l’ancien d’Amiens a offert, dans le temps additionnel (92e), la victoire de l’honneur aux siens dans cette phase de groupes de Ligue des champions. Il devient le plus jeune Français buteur en Ligue des champions (17 ans et 119 jours) », rappelle le quotidien sportif. Une belle histoire qui vire à la frustration pour les supporters marseillais à cause d’une info sortie ce jeudi !

En effet, le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis détaille dans un post Twitter que l’Olympique de Marseille aurait pu s’attacher ses services en mars 2022 ! Le Franco Nigérian était en discussions avec les Marseillais mais « un problème administratif l’en avait empêché. » Finalement, le joueur formé à Antony rejoint Antwerp en Belgique contre 6,5 millions d’euros en provenance d’Amiens. Annoncé comme un « phénomène », le natif de Lagos fait énormément parler de lui après son but face au FC Barcelone.