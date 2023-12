OM : De Zerbi affiche clairement les grosses ambitions de Brighton !

Ce mercredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à exposer clairement les ambitions de Brighton. Le coach italien veut être premier !

Ce jeudi soir se joue le dernier match de phase de poules d’Europa League. Pour les Marseillais, c’est un déplacement à Brighton qui vient clôturer ces phases de groupes. Roberto De Zerbi, le coach de Brighton s’est exprimé en conférence de presse. L’Italien n’a pas hésité à afficher son envie de terminer premier du groupe et donc de gagner ce soir face à l’OM !

A LIRE AUSSI : Match Brighton – OM : À quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

« Marseille est une très bonne équipe, mais nous avons l’ambition de terminer en tête de notre groupe. C’est une chose prestigieuse que de finir en tête du classement, car cela signifie que nous jouerons deux matchs de moins en février, et c’est aussi prestigieux pour l’histoire de notre club. Nous voulons essayer de gagner parce que nous sommes des personnes sérieuses. Quand nous travaillons, nous voulons toujours montrer le meilleur de nous-mêmes et faire de notre mieux », a annoncé le coach de Brighton en conférence de presse.

Le coach italien de l’OM n’a pas voulu revenir sur le système avec sa défense à trois mais plutôt sur la mentalité de ses joueurs qui doit s’améliorer. Certaines attitudes l’ont particulièrement énervé à Lorient. « Jouer au Vélodrome devant nos supporters ça nous donne de l’énergie. J’étais nerveux non pas à cause du système à 3 mais c’est une question de mentalité. A 3-0 face à Lorient quand je vois 5 a 6 joueurs regarder le sol ça m’énerve ! On doit améliorer la mentalité, c’est ce qui nous fait gagner les matches. »

Quand je vois 5 a 6 joueurs regarder le sol ça m’énerve !