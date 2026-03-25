Mercato OM : Ce joueur offensif, souvent évoqué à Marseille, finalement vers la Turquie ?

Souvent associé à l’Olympique de Marseille, Armand Laurienté pourrait finalement poursuivre sa carrière en Turquie. L’ailier de Sassuolo est annoncé avec insistance dans le viseur de Trabzonspor pour le prochain mercato estival.

Laurienté, une piste récurrente pour l’OM

Le nom d’Armand Laurienté revient régulièrement dans l’actualité mercato de l’OM depuis plusieurs fenêtres de transferts. L’ancien joueur du FC Lorient, aujourd’hui à Sassuolo, s’est imposé comme un élément offensif fiable en Serie A depuis son arrivée en 2022.

À 27 ans, l’ailier gauche guadeloupéen réalise une saison solide avec cinq buts et sept passes décisives, confirmant sa capacité à être décisif dans le dernier tiers. Un profil qui correspond aux besoins régulièrement identifiés du côté de l’Olympique de Marseille, notamment pour renforcer les couloirs offensifs.

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Malgré cet intérêt récurrent, aucune avancée concrète n’a été officialisée dans ce dossier lors des derniers mercatos.

Trabzonspor passe à l’offensive

Selon les informations du média Caught Offside, Armand Laurienté serait désormais une priorité pour Trabzonspor en vue du prochain mercato estival. Le club turc, actuellement troisième de Süper Lig, souhaite renforcer son secteur offensif et aurait identifié le joueur de Sassuolo comme une cible majeure.

Toujours selon cette source, le profil de Laurienté plaît également au Stade Rennais, son ancien club formateur. Toutefois, la concurrence s’annonce réelle sur ce dossier.

D’après l’évaluation du site spécialisé Transfermarkt, le montant du transfert pourrait avoisiner les 18 millions d’euros, un investissement conséquent qui pourrait freiner certains prétendants, dont l’OM.

À ce stade, aucune offre officielle n’a été confirmée publiquement. La situation reste donc ouverte, même si Trabzonspor semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier suivi de près sur le marché des transferts.