Mercato OM : ce journaliste de l’Equipe propose un autre nom pour le poste de coach !

Alors que l’avenir de Habib Beye semble de plus en plus incertain sur le banc de l’Olympique de Marseille, les débats autour du futur entraîneur de l’OM s’intensifient. Sur le plateau de L’Équipe de Greg, le journaliste Yoann Riou a livré son analyse sur les profils évoqués, tout en avançant un nom fort : Hervé Renard.

Depuis plusieurs semaines, la question du prochain entraîneur de l’OM occupe une place centrale dans l’actualité du club marseillais. Malgré un effectif jugé compétitif sur le papier, les résultats obtenus par Habib Beye ne convainquent pas totalement en interne comme autour du club. Plusieurs techniciens sont déjà annoncés parmi les pistes étudiées, notamment Bruno Genesio et Christophe Galtier.

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Yoann Riou émet des doutes sur Bruno Genesio

Sur la chaîne L’Équipe, Yoann Riou s’est montré réservé concernant une éventuelle arrivée de Bruno Genesio à Marseille. Le journaliste estime que le contexte olympien demande un profil particulièrement solide mentalement. « Genesio, ça peut matcher avec l’OM ? Moi, je dirais non. Genesio est un très bon entraîneur, mais là, c’est une question de caractère. Quand tu es à Marseille, il faut vraiment souffrir, il faut se battre. Et même, on a envie du bonheur de Genesio, il a besoin d’un cadre. »

Pour appuyer son propos, il a également évoqué le passage compliqué de Marcelino sur le banc marseillais. « Il avait tout, le CV, sauf qu’au niveau du caractère, il s’est fait manger par l’OM. »

Hervé Renard relancé dans les discussions autour de l’OM

Dans la foulée, Yoann Riou a proposé un autre profil qu’il juge davantage compatible avec l’environnement marseillais : Hervé Renard. « Moi je viens avec mon nom : Hervé Renard. C’est un homme de challenge, qui a prouvé en sélection. Il a une revanche à prendre en club. Le mariage avec l’OM, ça fait quelques fois qu’ils se sont reniflés, il adore la région, il a gagné deux fois la CAN. »

Libre depuis la fin de son aventure avec la sélection de l’Arabie saoudite, Hervé Renard reste un entraîneur reconnu sur la scène internationale, notamment grâce à ses deux Coupes d’Afrique des nations remportées avec la Zambie et la Côte d’Ivoire. En revanche, ses expériences en Ligue 1, à Sochaux puis à Lille, avaient donné des résultats plus contrastés.

À Marseille, la réflexion autour du futur coach continue donc d’alimenter les discussions, alors que la fin de saison approche et que l’avenir du banc olympien reste particulièrement ouvert.