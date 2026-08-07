Mercato OM : ce journaliste RMC valide cette piste !

Alors que l’OM travaille sur l’évolution de son poste de gardien, la situation de Gerónimo Rulli alimente les discussions autour du mercato marseillais. Sur RMC, le journaliste Florent Gautreau a livré un avis favorable sur la possibilité de voir Marcin Bulka revenir dans le championnat de France. Une piste qu’il juge intéressante, tout en reconnaissant ne pas avoir récemment suivi les performances du gardien polonais en Arabie saoudite.

Florent Gautreau apprécie le profil de Bulka

Le poste de gardien de but pourrait connaître un changement important à l’Olympique de Marseille. Selon les informations publiées récemment par L’Équipe, Gerónimo Rulli et Jeffrey De Lange ne seraient pas retenus par le club, tandis que plusieurs solutions sont étudiées pour renouveler ce secteur. Parmi les noms évoqués figure celui de Marcin Bulka. Selon nos informations, cette piste est loin d’être réalisable financièrement !

C’est dans ce contexte que Florent Gautreau a évoqué le sujet sur RMC. Le journaliste a notamment été interrogé sur la pertinence d’un éventuel changement au poste de gardien et a cité le portier polonais, qu’il connaît notamment pour ses prestations en Ligue 1.

« Je ne dis pas que ce n’est pas un bon gardien (Rulli, ndlr), au contraire, mais quand j’entends parler de Buka, par exemple, que moi j’adorais. Certes, il est parti en Arabie Saoudite. À moins qu’il ait perdu son niveau, je ne l’ai pas vu jouer récemment, je trouve que c’est un très bon choix », a déclaré Florent Gautreau.

Le journaliste prend donc soin de ne pas remettre directement en cause la valeur de Rulli. Son propos porte davantage sur la possibilité de choisir un nouveau gardien et sur l’intérêt que pourrait représenter Bulka pour l’OM.

Bulka, une piste déjà évoquée pour l’OM

Le nom de Marcin Bulka n’arrive pas par hasard dans les discussions marseillaises. Le gardien polonais connaît parfaitement le football français puisqu’il a évolué en Ligue 1 avec l’OGC Nice. Son profil avait déjà suscité l’intérêt de plusieurs clubs avant son départ vers l’Arabie saoudite.

La situation du marché rend cependant le dossier plus complexe. D’après L’Équipe, Bulka fait bien partie des solutions envisagées pour remplacer Rulli, mais les conditions financières constituent un obstacle pour l’OM, au même titre que d’autres pistes comme Guillaume Restes.

Le débat autour du futur gardien marseillais ne se limite donc pas à une question sportive. Le club doit également prendre en compte les conditions d’un éventuel transfert et les demandes salariales du joueur ciblé.

Rulli, un gardien dont la valeur n’est pas remise en cause

Dans son intervention, Florent Gautreau insiste sur un point important : il ne considère pas Gerónimo Rulli comme un mauvais gardien. Au contraire, il commence son analyse en rappelant que l’Argentin reste un portier de qualité.

Cette nuance est importante alors que l’avenir du gardien à l’OM est actuellement au centre des discussions. Arrivé à Marseille en 2024, Rulli s’était rapidement imposé comme l’un des joueurs importants de l’effectif. Il avait notamment été performant lors de sa première saison et avait été cité parmi les candidats au trophée de meilleur gardien de Ligue 1.

Sa deuxième saison a toutefois été plus contrastée. Certaines performances ont alimenté les critiques, notamment après plusieurs résultats négatifs de l’OM. Une situation qui explique en partie pourquoi la direction marseillaise étudie aujourd’hui différentes possibilités à ce poste.