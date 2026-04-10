Mercato OM : Ce journalistes RMC confirme ces 3 transferts…

Le mercato de l’Olympique de Marseille continue de livrer ses coulisses. Selon le journaliste Florent Germain, les prêts conclus l’été dernier pour plusieurs recrues incluraient en réalité des options d’achat automatiques, transformant ces opérations en transferts quasi définitifs.

Des prêts qui masquent des engagements fermes

A lire : OM – Les premiers mots de Stéphane Richard : ambitions, attachement à Marseille et sa date de prise de fonction !

Dans le podcast After Marseille de RMC Sport, Florent Germain a détaillé la stratégie adoptée par l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival. Selon lui, les dossiers de Facundo Medina, Amad Diallo Traoré (Traoré) et Timothy Weah ont été structurés de manière spécifique : « On est sur quelque part un montage non pas financier mais dans la structure du contrat. Pour Medina, Traoré et Weah, c’est presque comme s’ils avaient été engagés avec un contrat déjà fixe de 3,4, 5 ans ».

Autrement dit, derrière l’apparence de simples prêts, ces opérations s’apparentent à des transferts différés. Le mécanisme repose sur des options d’achat automatiques, condition qui engage contractuellement le club marseillais à lever ces clauses.

Une stratégie financière assumée par l’OM

Le journaliste précise clairement les conséquences de ces montages : « Le prêt était assorti d’une option d’achat automatique. Evidemment ça change tout. Il n’y aura pas de surprise avec les Medina, Weah et Traoré qui appartiendront à l’OM ».

Cette approche permet à l’OM de lisser ses dépenses sur plusieurs exercices, un levier crucial dans un contexte de contraintes économiques en Ligue 1. L’objectif est clair : repousser l’impact financier des transferts à la saison suivante. « C’est une manière quelque part de décaler le paiement du transfert à la saison suivant en espérant que l’OM soit en Ligue des Champions. On verra si l’OM aura un peu plus de moyens pour payer ce qui est obligatoire pour les transferts de Medina, Traoré et Weah ».

Cette stratégie lie donc directement le mercato de l’OM à ses performances sportives. Une qualification en Ligue des Champions offrirait des ressources supplémentaires pour honorer ces engagements déjà actés dans les faits.