Mercato OM : “Ce n’est pas sérieux de cibler un profil comme ça…”

Le possible intérêt de l’OM pour l’ancien joueur du TFC Djibril Sidibé continue d’alimenter les débats autour du mercato marseillais. Consultant dans l’émission After Foot sur RMC, Maxime Chanot a livré une analyse particulièrement sévère de cette rumeur. Une déclaration qui n’est pas passée inaperçue alors que le club olympien est régulièrement associé à l’ancien international français.

Maxime Chanot ne croit pas au profil de Djibril Sidibé

Le nom de Djibril Sidibé circule ces derniers jours parmi les joueurs susceptibles d’intéresser l’Olympique de Marseille. Si cette piste n’a pas été officialisée par le club, elle a suscité de nombreuses réactions dans les médias spécialisés et chez les observateurs du mercato.

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Sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Maxime Chanot, ancien défenseur international luxembourgeois devenu consultant, n’a pas caché son scepticisme quant à cette éventuelle recrue.

« Si j’avais su que l’OM viserait ce type de joueur, j’aurais prolongé ma carrière de deux ou trois ans. Ce n’est pas sérieux de cibler un profil comme ça. »

Une prise de position particulièrement tranchée qui remet en question la pertinence d’un éventuel recrutement du latéral de 36 ans.

Une déclaration qui fait parler autour de l’OM

Les propos de Maxime Chanot ont rapidement été relayés et commentés, notamment en raison du ton employé envers Djibril Sidibé, champion du monde avec l’équipe de France en 2018. L’ancien consultant n’a pas développé davantage son analyse à l’antenne, mais son intervention traduit clairement son manque d’enthousiasme à l’idée de voir ce profil rejoindre l’effectif marseillais.

Les déclarations de Maxime Chanot restent celles d’un consultant exprimant son point de vue sur une rumeur de marché des transferts. Elles ne constituent ni une confirmation de discussions entre l’OM et Djibril Sidibé, ni un élément officiel émanant du club marseillais.

En revanche, cette intervention illustre une nouvelle fois à quel point chaque piste associée à l’Olympique de Marseille est scrutée et débattue. Les rumeurs de mercato autour du club phocéen suscitent régulièrement des réactions fortes, qu’elles proviennent d’anciens joueurs, de consultants ou des supporters.