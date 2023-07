Mercato OM : Ce n’est pas tout à fait terminé pour Ndiaye dixit Daniel Riolo !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que plusieurs médias affirment que la piste Iliman Ndiaye est morte et enterrée, Daniel Riolo a livré une information de taille ce lundi soir dans l’After Foot !

Iliman Ndiaye, ce n’est pas mort? L’international sénégalais était annoncé comme la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille au poste d’attaquant. Malheureusement, Mohamed Bouhafsi expliquait ce lundi que Sheffield a réussi à convaincre le joueur de rester.

Ça sent très mauvais sur Ndiaye, le joueur se pose de plus en plus de questions et Sheffield est en train de le convaincre de rester et sa famille aussi malheureusement … — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 17, 2023

Deux réunions prévues pour Ndiaye?

Sur RMC ce lundi soir dans l’After, Daniel Riolo s’est exprimé sur ce dossier et a expliqué que tout n’était pas fini ! D’après ses informations, des réunions seraient prévues ce mardi matin afin de discuter de l’avenir du joueur. Il pourrait donc y avoir un dernier espoir de le voir fouler la pelouse du Vélodrome !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Aubameyang, c’est fait? Les détails apportés par Fabrizio Romano !

De l’autre côté, l’OM semble bien avancé sur l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Fabrizio Romano a détaillé ce dossier ce lundi soir en affirmant qu’un accord avec le joueur avait été trouvé et qu’il fallait maintenant convaincre Chelsea de lâcher son attaquant.

Il peut faire des différences en démarrant balle au pied

Patrick Juillard, journaliste sur Europe 1, consultant (RFI, France24, BBC…) et surtout spécialiste du football africain, a bien voulu répondre à nos questions sur Ilimane Ndiaye : « Je crois que cela correspond bien à Longoria ce type de joueur, à la fois créatif et collectif. On aurait pu penser qu’il était fait pour le foot espagnol et là se retrouver sous les ordres de Marcelino je trouve que ça fait plutôt sens. Après il va falloir qu’il se réadapte au jeu très physique de la Ligue 1 mais bon le Championship c’est un championnat très exigeant, très long, qui demande beaucoup d’endurance d’un joueur donc je pense que c’est une bonne école pour tenir le choc en Ligue 1 où on ne lui fera pas de cadeaux. Il n’a pas un physique impressionnant ce joueur donc faudra qu’il tienne la rudesse du championnat français. Mais je pense que c’est un bon choix car il a une assez large palette, il marque, il passe il crée, il peut jouer en appui, il peut faire des différences en démarrant balle au pied. »