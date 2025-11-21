Mercato OM : Ce proche de Bielsa désigne la meilleure recrue du club !

Dans une période où l’OM cherche à consolider son projet sportif et à retrouver une place forte dans le football français, la voix de Salim Lamrani résonne particulièrement. Invité de l’émission After FC sur les chaînes RMC Sport, l’ancien interprète de Marcelo Bielsa et auteur d’un ouvrage consacré à Roberto De Zerbi a livré une analyse élogieuse du travail accompli par Medhi Benatia, directeur sportif marseillais depuis plusieurs mois.

Arrivé en novembre 2023 comme conseiller sportif du président Pablo Longoria avant de monter en responsabilités, Benatia a très vite apporté une structure plus rigoureuse au sein du club. Selon Lamrani, son influence dépasse largement son simple rôle administratif, participant pleinement à l’ascension progressive d’un club en pleine reconstruction.

Le rôle déterminant de Benatia dans l’évolution du club

Pour Salim Lamrani, Medhi Benatia est devenu l’une des figures centrales de la transformation de l’OM. Ses propos sont sans équivoque : « Medhi Benatia est sans doute la meilleure recrue de l’OM. Quand on voit en 18 mois, le changement qu’il y a eu au sein du club, c’est extraordinaire ».

Lamrani souligne notamment la capacité du dirigeant à attirer des profils de premier plan dans un contexte pourtant défavorable pour Marseille, privé de Coupe d’Europe et sortant d’une huitième place en championnat. Il met en avant des réussites marquantes : la venue de Roberto De Zerbi, pourtant courtisé par de nombreux clubs européens, mais aussi les arrivées d’Adrien Rabiot ou encore de Benjamin Pavard, deux internationaux français habitués au très haut niveau.

⚫ #AfterFC ⚫ 🗣💬 “Benatia, c’est sans doute la meilleure recrue de l’OM. Il a réussi à faire venir De Zerbi, Rabiot et Pavard.” Salim Lamrani, interprète de Bielsa et auteur d’un livre sur Roberto De Zerbi, analyse l’influence du DS de Marseille.https://t.co/0iRfOk7ce7 pic.twitter.com/FkSxdITpPz — After Foot RMC (@AfterRMC) November 20, 2025



L’intervenant insiste sur ce qui constitue selon lui la force principale de Benatia : une compréhension fine des besoins d’un entraîneur et une approche basée sur la persuasion plutôt que l’imposition. « C’est quelqu’un qui connaît très bien le football et qui a surtout compris qu’il ne fallait jamais imposer à un entraîneur un joueur mais plutôt le persuader », explique-t-il, ajoutant que la relation entre Benatia et De Zerbi repose sur un « respect mutuel » et un « tempérament compatible ».

À l’heure où l’Olympique de Marseille tente de se stabiliser durablement, ces déclarations rappellent combien l’ancien défenseur marocain est devenu un pilier essentiel du projet marseillais, aux côtés de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi. Une reconnaissance publique supplémentaire pour celui qui façonne, en coulisses, le visage d’un OM plus ambitieux et structuré.