Mercato OM : Ce que fera Longoria avec l’argent du transfert de Gerson !

L’Olympique de Marseille cherche un milieu offensif pour compenser la blessure d’Amine Harit, et devrait aussi recruter un milieu de terrain si Gerson s’engage avec Flamengo…

Selon l’Equipe, « Gerson devrait rejoindre Flamengo en janvier, même si les négociations achoppent pour l’instant. Marseille, qui espère une quinzaine de millions d’euros pour son milieu, veut rentrer dans ses frais. L’opération a été rendue complexe en raison de certains bonus et autres pourcentages mais l’optimisme reste de rigueur chez les dirigeants olympiens ainsi que du côté brésilien. » Le quotidien sportif précise que si le brésilien quitte Marseille, Longoria utilisera une partie de la somme pour recruter un remplaçant…

Longoria investira une partie du transfert de Gerson dans un recrutement

A en croire les dernières informations du média brésilien Coluna do Flamengo, les dirigeants de Flamengo auraient ainsi fixé un prix maximum de 16 millions d’euros. On apprend également que le club marseillais serait toujours disposé à négocier pour tenter de trouver une issue à ce dossier qui pourrait débloquer le mercato olympien dans le sens des arrivées. Reste à savoir si ce tarif conviendra à l’OM…

Sur le plateau de Débat Foot Marseille notre consultant et ancien joueur de l’OM, Jean Charles de Bono évoquait récemment le cas Gerson :

« Gerson, je pense que c’est un joueur qui a d’énormes qualités. Mais il y a une cassure avec Tudor, et la cassure c’est difficile à un moment de la ressouder. Il sait très bien que s’il revient, il sera pas dans les petits papiers du coach. Imagine que Tudor aujourd’hui il va dire à tout le monde « je me suis trompé sur Gerson » ça m’étonnerait. Est-ce que le joueur va accepter toute ces conditions ? Quand tu as une grosse embrouille entre un entraîneur et un jouer, c’est très compliqué. Tu peux revenir, parce que je pense pas aussi que Gerson ait un mental d’acier. Pour revenir très fort, pour t’imposer, si même il ne te met pas à ton poste, c’est un peu plus compliqué pour lui. Parce qu’il a un jeu assez atypique, c’est pas du tout dans le registre que Tudor recherche. On pense que ça pourrait faire l’affaire. Mais est-ce que Tudor a la même vision que nous ? Non, il n’a pas la même vision. En plus, d’être parti au Brésil, dans sa tête, il était là-bas, il était plus à Marseille. Là aujourd’hui il va revenir avec un temps de retard ? C’est compliqué. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022