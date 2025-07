Mercato OM : Ce qui a convaincu Aubameyang… De Zerbi satisfait !

Pierre-Emerick Aubameyang a pris sa décision. Tard dans la soirée de vendredi, l’attaquant de 36 ans a acté son choix de revenir à l’Olympique de Marseille, un an après son départ pour l’Arabie saoudite. L’information, confirmée par L’Équipe, a rapidement circulé dans l’entourage du joueur. Si le club marseillais reste prudent dans sa communication, évoquant un « rapprochement entre les deux parties » et l’espoir d’un accord définitif, le joueur, lui, est déjà tourné vers la suite de son aventure phocéenne.

Après une saison à Al-Qadsiah, club promu en Saudi Pro League et financé par Aramco, Aubameyang a été informé fin juin que ses dirigeants souhaitaient miser sur un attaquant plus jeune. Une décision qui a ouvert la porte à une résiliation de contrat et relancé l’intérêt de plusieurs clubs, en Turquie, en Espagne et dans le Golfe. Mais l’OM, où il a laissé un excellent souvenir sportif malgré un départ surprise à l’été 2024, s’est montré le plus convaincant.

La direction olympienne, en particulier Pablo Longoria, a maintenu un lien fort avec le clan Aubameyang, notamment avec Pierre Aubame, père du joueur. Le contact a été renoué début juillet lors d’une visite de l’ancien international gabonais au centre d’entraînement de l’AS Saint-Étienne, où son neveu Enzo passait un essai. Interrogé sur ses intentions, Aubameyang s’est dit séduit par le projet marseillais, qu’il a rapidement érigé en priorité, écartant notamment une approche du Paris FC.

A lire : Mercato OM : Les dernières infos et la confirmation de Fabrizio Romano concernant Igor Paixão !

Le club phocéen lui a proposé un contrat de deux saisons, à des conditions financières bien inférieures à celles de son précédent passage. En 2023, il avait signé un contrat record (32 M€ charges comprises sur trois ans). Depuis, Al-Qadsiah avait pris en charge une partie des primes prévues, pour un total dépassant les 7 M€.

Auba séduit par l’OM, la C1 et la présence de De Zerbi !

S’il a étudié des propositions de clubs qataris, émiratis et surtout d’Al-Ettifaq (situé à Dammam, où réside sa famille), c’est bien la perspective de rejouer la Ligue des champions, l’ambiance du Vélodrome et le projet de Roberto De Zerbi qui l’ont fait pencher vers Marseille.

Un an après son départ en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang va retrouver l’OM pour deux saisons. Un choix du cœur vite exécuté, une dizaine de jours après la prise de contact marseillaise. ➡️ https://t.co/ZQjGiy7c0R pic.twitter.com/MzZBKYjaI6 — L’Équipe (@lequipe) July 19, 2025



“Il me plaît beaucoup, je ne sais pas exactement où en sont les discussions”, confiait l’entraîneur italien vendredi à L’Équipe. “J’étais déçu qu’il parte la saison dernière. C’est un super joueur, une belle personne. Je connais son frère, son père. C’est un joueur très fort, digne de l’OM.”

Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM se précise donc. Il ne manque plus qu’un accord formel pour officialiser ce come-back très attendu.