Mercato OM : La clause qui pourrait entrainer le départ d’Aguerd !

Le mercato marseillais n’a pas encore débuté. Aucune vente n’a encore été réalisée malgré les différentes annonces autour de Greenwood et Hojbjerg. Un autre taulier pourrait quitter le club olympien cet été. Nayef Aguerd, qui a déclaré forfait pour la Coupe du Monde avec le Maroc, a connu une saison compliquée. Il disposerait d’une faible clause de sortie qui pourrait l’amener à rapidement s’en aller.

L’avenir de l’Olympique de Marseille s’éclaircit un petit peu. Alors que le verdict de l’UEFA est tombé hier, l’OM ne se voit pas exclu de la prochaine Ligue Europa mais écope seulement d’une restriction de joueurs en coupe d’Europe et une amende de 10 millions d’euros. Des décisions qui soulagent en partie la direction olympienne qui va pouvoir bientôt se concentrer pleinement aux ventes.

Le verdict de l’UEFA est tombé, le mercato peut commencer ?

Son passage devant la DNCG a été repoussé au 23 juin, ce qui laisse le temps aux dirigeants d’établir un nouveau dossier qui prend en compte les sanctions rendues par l’UEFA. Pendant ce temps, l’effectif olympien reste dans le flou et les ventes se font attendre. Pour rappel, l’OM doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici à son passage devant le gendarme financier du football français.

Pour cela, le club phocéen mise sur le départ de Mason Greenwood qui est sa meilleure valeur marchande. D’autres cadres pourraient aussi quitter le club comme Pierre-Emile Hojbjerg qui est annoncé du côté de l’Atalanta Bergame ou encore Balerdi et Aubameyang.

Après Greenwood et Hojbjerg, Aguerd aussi sur le départ ?

Mais un nouveau taulier pourrait animer le mercato estival marseillais. Le défenseur central Nayef Aguerd, arrivé l’été dernier après de rudes discussions avec Mehdi Benatia pourrait déjà quitter le club. Après une saison où il s’est montré comme l’un des hommes forts de l’équipe olympienne, Aguerd a subi de nombreuses blessures qui ont entaché sa saison.

Souvent diminué, le défenseur central marocain a rarement joué à 100%. Une situation qui a pesé sur sa régularité et ses performances. Il n’a finalement disputé que 25 matchs au total cette saison.

Écarté des terrains depuis plusieurs semaines, Aguerd ambitionnait d’être remis à temps pour disputer la Coupe du Monde. Si son opération s’est parfaitement déroulée, le défenseur de 30 ans n’a pas réussi à revenir à 100% de ses capacités avant le début du Mondial. Des résultats qui ont poussé le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi à l’enlever de la liste et le remplacer par Marwane Saadane.

Une clause qui fait jaser

Le défenseur passé par West Ham devrait donc se tourner vers la préparation de la prochaine saison avec l’OM. Pourtant, son avenir pourrait rapidement s’écrire ailleurs. Sous contrat jusqu’en 2030, Aguerd dispose d’une situation assez particulière.

Foot Mercato indique qu’une clause de 15 millions d’euros a été insérée dans son contrat lors de son arrivée l’été dernier. Si un club propose cette somme, l’OM sera donc dans l’obligation de le laisser partir.

Plus contraignant encore, si la direction marseillaise refuse de s’en séparer malgré une offre de 15 millions d’euros, Foot Mercato indique que l’Olympique de Marseille sera dans l’obligation de lui doubler son salaire.

A LIRE AUSSI : OM : Le difficile calcul pour inscrire ses joueurs en Ligue Europa

Une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de l’OM

Une situation qui est donc très inconfortable pour le club olympien qui se retrouve piégé par son manque de moyen et la valeur actuelle du joueur estimée au minimum à ce prix par Transfermarkt.

Selon le média, la direction olympienne serait au courant de cette clause. Une situation contractuelle qui n’a pas échappé à de nombreux clubs sur le marché. Sachant que le Marocain dispose déjà de touches concrètes en Europe et dans le Golfe selon Foot Mercato. Il semble que l’OM se retrouve une nouvelle fois le dindon de la farce alors qu’elle s’apprêterait à laisser partir obligatoirement un joueur en cas d’offre à 15 millions d’euros alors que le club l’a acheté pour 23 millions d’euros.

Le mercato risque d’être une nouvelle fois très animé à Marseille.

Clarence Maillefaud