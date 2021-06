Mercato OM : Ce qu’il faut savoir dans le dossier Cragno !

Son nom revient avec insistance du côté de l’OM depuis plusieurs semaines. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria sont à la recherche d’un concurrent à Steve Mandanda et aurait dans leur viseur Alessio Cragno. Consultant en Italie sur RMC, Johann Crochet nous libre son expertise sur le profil du portier de Cagliari.

En fin de contrat avec l’OM, sauf énorme surprise, Yohann Pelé ne sera pas renouvelé. Le staff olympien cherche un gardien pour venir concurrencer Mandanda et penser à la suite. Dans cette optique, Pablo Longoria aurait coché le nom d’Alessio Cragno. Le portier de Cagliari est un des bons gardiens de Serie A, il est même international. Johann Crochet, consultant sur RMC, estime que c’est un très bon gardien mais qu’il faudra faire un gros chèque pour convaincre son club de le laisser filer…

Cragno, un super gardien qui doit progresser sur son jeu au pied

« C’est un super gardien que j’aime beaucoup. Quand Sirigu va arrêter en sélection, il passera troisième gardien. Il a des très bons réflexes, il est beaucoup sollicité car la défense de Cagliari est mauvaise. Il a fait remporter un nombre de point incalculable à son équipe ces deux dernières saisons. Il est très explosive avec une très bonne mentalité, il a beaucoup progressé. Pendant six mois, il a gravement été blessé, et lorsqu’il s’est remis de ça il est revenu à son meilleur niveau. Il a un gros caractère, un vrai meneur de défense. Il doit progresser sur son jeu au pied même s’il a progressé à mon sens. Quand il va partir, son club va vraiment le regretter. C’est surement cet été qu’il voit devoir faire le grand pas vers un club important. Je ne le vois pas partir en dessous de 20 millions d’euros. Cagliari a la neuvième masse salariale d’Italie, ils ont des moyens, et surtout c’est un Sarde il ne sera pas brader. » @JohannCrochet – Source: Football Club de Marseille (14/06/2021)

STEVE, ON VEUT QU’IL RESTE AU CLUB — SAMPAOLI

Jorge Sampaoli s’était exprimé en conférence de presse, sur sa vision du rôle du gardien de but :

« Dans le système qu’on veut mettre en place, le gardien doit savoir jouer comme un joueur de champ en dernier rempart. Steve, au vu de son parcours, de sa personnalité, de son histoire, on veut qu’il reste au club, on doit l’intégrer à notre projet » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/21)