Mercato OM : ce très jeune talent d’Air Bel va signer à l’ASSE…

L’AS Saint-Étienne poursuit sa stratégie de formation en misant sur l’avenir. Le club ligérien a sécurisé la signature de Nadjim Ali Msa, jeune défenseur central prometteur évoluant près de Marseille. Une opération anticipée qui illustre la concurrence accrue avec l’Olympique de Marseille sur les jeunes talents.

Un espoir repéré près de Marseille

Selon les informations du média spécialisé Peuple Vert, l’AS Saint-Étienne a enregistré la signature de Nadjim Ali Msa, défenseur central de 13 ans évoluant actuellement à Air Bel, un club reconnu dans la région marseillaise pour sa formation. Issu de la génération 2013, le joueur rejoindra officiellement les Verts à l’été 2028, au moment de son entrée au lycée.

A lire : OM – LOSC : la LFP dit non à Létang !

Formé notamment au Burel FC puis à l’Olympique Rovenain, Nadjim Ali Msa s’est distingué par son potentiel défensif, attirant l’attention des recruteurs stéphanois. Le dossier a été suivi par Kaisse Hannachi et Gaëtan Laclef, qui ont convaincu le club d’anticiper sa venue avec la signature d’un contrat aspirant.

Le jeune joueur retrouvera à Saint-Étienne Diadié Fofana, lui aussi récemment sécurisé par le club dans une logique similaire.

Une stratégie assumée face à la concurrence, notamment l’OM

Cette signature s’inscrit dans une politique claire de l’ASSE : anticiper le recrutement des jeunes talents avant qu’ils ne soient convoités par des clubs majeurs comme l’Olympique de Marseille. Dans une région où le vivier est particulièrement riche, la concurrence entre centres de formation est intense.

Pour l’ASSE, verrouiller tôt ces profils permet de construire sur le long terme et de sécuriser des éléments à fort potentiel avant leur exposition médiatique. Ce type d’opération reflète une tendance de fond dans le football français, où l’identification précoce devient un levier stratégique.