Mercato OM : ces 5 recrues en post formation !

L’Olympique de Marseille poursuit sa reconstruction sportive à tous les étages, et le club phocéen envoie ce lundi un signal fort avec la reprise de l’entraînement à la Commanderie.

La Commanderie fait ses premiers pas avec les jeunes

Parmi les jeunes convoqués pour ce retour, la présence d’Antoine Valero aux côtés d’Ibrahim Gomis (gardien), Alexi Koum (latéral), Mohamed Baradji (défenseur), Nouhoum Kamissoko (milieu), Tadjidine Mmadi (milieu offensif) et Keyliane Abdallah (ailier) illustre la volonté du club de s’appuyer sur son vivier interne dès la préparation estivale.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Un mercato parallèle tourné vers la génération 2008

Ces cinq arrivées, validées en amont par Medhi Benatia avant son départ, puis confirmées par son successeur Grégory Lorenzi, sont venus renforcer les rangs de l’OM Pro 2 et des U19, avec des contrats stagiaires ou professionnels courant jusqu’en 2028 ou 2029.

Sacha Lung , défenseur central en provenance du RC Strasbourg ;

, défenseur central en provenance du RC Strasbourg ; Osmane N’Diaye , latéral droit formé au SM Caen

, latéral droit formé au SM Caen Jephthe Malanda , milieu offensif venu du LOSC

, milieu offensif venu du LOSC Adam El Boughlamy , milieu de terrain issu de Montpellier

, milieu de terrain issu de Montpellier Milan Cheval, gardien également passé par le centre de formation caennais.

Mercato ✍️ ambitieux 💪 et 👌 au @OMCdF sur la génération 2008 : 👉 Sacha Lung (DC, Strasbourg, #U18FRA 🇫🇷)

👉 Osmane N’Diaye (ArD, Caen, #U17FRA 🇫🇷)

👉 Jephthe Malanda (MoF, Lille, 🇫🇷)

👉 Adam El Boughlamy (MiL, Montpellier, 🇲🇦 🇫🇷)

👉 Jah-Mason Telusson (ATT, Nice, #U18FRA 🇫🇷) pic.twitter.com/Vra2DDjNyT — Les minots de l’OM (@OMCdF) July 7, 2026

Robinio Vaz comme modèle ?

L’objectif est limpide : reproduire le modèle Robinio Vaz, recruté à moindre coût à Sochaux avant d’être transféré à l’AS Roma pour 22 millions d’euros. Une politique de post-formation portée depuis deux saisons par Ali Zarrak, responsable de la section Pro 2, dont la mission consiste à dénicher des pépites délaissées par les grands centres de formation.

Entre les jeunes déjà présents à la Commanderie comme Antoine Valero et les nouvelles recrues 2008 fraîchement arrivées, l’OM semble bâtir, en coulisses, les fondations d’un projet à long terme, loin des seuls grands noms du mercato professionnel. Reste à savoir combien de ces jeunes espoirs franchiront un jour le pas vers le groupe professionnel et le Vélodrome.

À l’heure où de nombreux clubs misent sur des transferts coûteux et immédiats, l’OM semble faire le choix inverse : celui de la patience et de la détection précoce. Un pari risqué, tant l’histoire du football regorge de pépites qui n’ont jamais éclos, mais qui pourrait aussi s’avérer payant si l’un de ces jeunes talents venait à s’imposer, à l’image de Robinio Vaz. Reste à savoir si Antoine Valero, Sacha Lung ou l’un de leurs coéquipiers de la génération 2008 sera un jour le prochain nom à faire vibrer le Vélodrome, ou si ce vivier restera, comme tant d’autres avant lui, une simple promesse inaboutie…

Paul Laffisse