OM : 7 jeunes à la reprise de l’entraînement !

Après presque deux mois de coupure, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont retrouvé hier matin, vers 9 heures, le centre Robert-Louis Dreyfus. Une reprise placée sous le signe du changement, avec une nouvelle organisation au sein du club olympien. Les joueurs ont notamment pu faire connaissance avec leur nouvel entraîneur, Bruno Genesio, qui souhaite mettre fin à la politique de loft instaurée par ses prédécesseurs. Les premières images diffusées par l’OM ont notamment capturé les retrouvailles chaleureuses entre Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Harit, devenus proches lors de leur saison commune en 2023-2024.

Un changement de méthode clairement assumé…

Bruno Genesio a clairement affiché sa volonté de ne plus établir de distinction entre ses joueurs. Tous les éléments du groupe étaient donc concernés par cette reprise, à l’exception des internationaux, qui reprendront l’entraînement plus tard. Selon La Provence, les joueurs présents ont été répartis aléatoirement en deux groupes : l’un passant des examens médicaux, l’autre enchaînant des exercices tactiques et techniques.

Cette journée a également permis aux joueurs revenus de prêt de retrouver la pelouse du centre RDL, dans une ambiance sereine et détendue, comme en témoignent les images publiées par le club. Un moment a particulièrement retenu l’attention : la poignée de main entre Bruno Genesio et Mason Greenwood, alors que des rumeurs évoquaient une possible absence de ce dernier. L’ancien coach lillois a par ailleurs retrouvé un joueur qu’il connaît bien, Angel Gomes, qui pourrait profiter de son arrivée pour relancer sa carrière marseillaise.

Cette nomination traduit aussi une volonté affichée d’intégrer davantage de jeunes au groupe professionnel Genesio ayant déjà prouvé, par le passé, sa capacité à faire confiance aux jeunes talents et à en tirer le meilleur, comme l’ont récemment illustré les cas d’Ayyoub Bouaddi et Nathan Ngoy. Comme l’a révélé LaMinuteOM, sept jeunes joueurs ont ainsi été intégrés au groupe professionnel pour cette reprise : Antoine Valero, Ibrahim Gomis (gardien), Alexi Koum (latéral), Mohamed Baradji (défenseur), Nouhoum Kamissoko (milieu), Tadjidine Mmadi (milieu offensif) et Keyliane Abdallah (ailier).