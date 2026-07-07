OM : 7 jeunes à la reprise de l’entraînement !

Après presque deux mois de coupure, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont retrouvé hier matin, vers 9 heures, le centre Robert-Louis Dreyfus. Une reprise placée sous le signe du changement, avec une nouvelle organisation au sein du club olympien. Les joueurs ont notamment pu faire connaissance avec leur nouvel entraîneur, Bruno Genesio, qui souhaite mettre fin à la politique de loft instaurée par ses prédécesseurs. Les premières images diffusées par l’OM ont notamment capturé les retrouvailles chaleureuses entre Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Harit, devenus proches lors de leur saison commune en 2023-2024.
Un changement de méthode clairement assumé…
Bruno Genesio a clairement affiché sa volonté de ne plus établir de distinction entre ses joueurs. Tous les éléments du groupe étaient donc concernés par cette reprise, à l’exception des internationaux, qui reprendront l’entraînement plus tard. Selon La Provence, les joueurs présents ont été répartis aléatoirement en deux groupes : l’un passant des examens médicaux, l’autre enchaînant des exercices tactiques et techniques.
Cette journée a également permis aux joueurs revenus de prêt de retrouver la pelouse du centre RDL, dans une ambiance sereine et détendue, comme en témoignent les images publiées par le club. Un moment a particulièrement retenu l’attention : la poignée de main entre Bruno Genesio et Mason Greenwood, alors que des rumeurs évoquaient une possible absence de ce dernier. L’ancien coach lillois a par ailleurs retrouvé un joueur qu’il connaît bien, Angel Gomes, qui pourrait profiter de son arrivée pour relancer sa carrière marseillaise.
Cette nomination traduit aussi une volonté affichée d’intégrer davantage de jeunes au groupe professionnel Genesio ayant déjà prouvé, par le passé, sa capacité à faire confiance aux jeunes talents et à en tirer le meilleur, comme l’ont récemment illustré les cas d’Ayyoub Bouaddi et Nathan Ngoy. Comme l’a révélé LaMinuteOM, sept jeunes joueurs ont ainsi été intégrés au groupe professionnel pour cette reprise : Antoine Valero, Ibrahim Gomis (gardien), Alexi Koum (latéral), Mohamed Baradji (défenseur), Nouhoum Kamissoko (milieu), Tadjidine Mmadi (milieu offensif) et Keyliane Abdallah (ailier).
FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître
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ℹ️🚨 Antoine Valero faisait partie des jeunes convoqués, ce lundi, pour la rentrée à la Commanderie ! 🔵⚪️
Les autres jeunes 👦 :
– Ibrahim Gomis (gardien)
– Alexi Koum (latéral)
– Mohamed Baradji (défenseur)
– Nouhoum Kamissoko (milieu)
– Tadjidine Mmadi (milieu offensif)
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— La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 6, 2026
La “vraie” reprise ce mardi…
Après plusieurs jours consacrés aux examens médicaux et aux premiers tests physiques, l’Olympique de Marseille va véritablement lancer sa préparation estivale demain. Ce sera l’occasion pour Bruno Genesio de diriger sa première séance collective de grande ampleur et de commencer à mettre en place ses idées de jeu.
𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐬𝐢𝐨 is here ✨ pic.twitter.com/e3tAIpYs0M
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 7, 2026
Cette reprise marque une étape importante pour le nouvel entraîneur marseillais, qui devra rapidement apprendre à connaître son groupe et poser les bases de la saison à venir. Entre les cadres appelés à confirmer, les jeunes désireux de se faire une place et les possibles recrues attendues dans les prochaines semaines, la concurrence promet d’être intense dès les premiers entraînements.
Reste à savoir si cette philosophie de rupture avec les méthodes passées suffira à relancer une dynamique collective ces dernières saisons. Entre la fin annoncée des lofts, la place accordée à la jeunesse et la gestion apaisée de dossiers sensibles comme celui de Mason Greenwood, Bruno Genesio semble vouloir imposer sa marque dès les premiers jours. Mais c’est sur le terrain, dans les semaines à venir, que cette nouvelle ère prendra tout son sens et que l’on saura si ce changement de méthode s’accompagnera d’un changement de résultats.
Paul Laffisse