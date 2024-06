Mercato OM : C’est bouclé pour Giovanni Rossi annonce Fabrizio Romano !

C’est terminé ! Giovanni Rossi devrait bien devenir le nouveau directeur technique de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. L’accord verbal est scellé depuis ce lundi.

En plus d’un nouveau coach, l’Olympique de Marseille se restructure avec un nouveau directeur technique en la personne de Giovanni Rossi. Fabrizio Romano annonce ce mardi que l’accord verbal est trouvé depuis ce début de semaine pour que l’ancien de Sassuolo rejoigne les rangs olympiens. Il signera en même temps que Roberto De Zerbi !

🔵⚪️🇮🇹 The deal for Giovanni Rossi to become new Olympique Marseille technical director is verbally done since yesterday.

He will sign as soon as Roberto de Zerbi deal is sealed, so just matter of short time.

Rossi already accepted, as @sassuolonews called. pic.twitter.com/YHZBUCwSPq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2024