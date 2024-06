Mercato OM : Aguerd a sa préférence en Ligue 1 ?

L’Olympique Lyonnais, l’OM, le Stade Rennais et le RC Lens seraient très intéressés par le défenseur central marocain Nayef Aguerd. Le joueur aurait une préférence parmi ces clubs.

D’après Football Insider (média anglais), le défenseur marocain de 28 ans, Nayef Aguerd est annoncé sur le retour dans le championnat français. Lyon, Marseille, Rennes ou encore Lens seraient intéressés par les services du défenseur de West Ham. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le club londonien, le défenseur international marocain (47 sélections, 1 but) aurait une préférence parmi les clubs cités. Auteur d’une saison moyenne avec 21 matchs disputés en championnat sur 38 possibles et titulaire 55% du temps. D’après le média anglais Le Racing club de Lens et le Stade Rennais seraient mieux positionnés que les 2 Olympiques sur le dossier.

Nayef Aguerd 🇲🇦 proche d’un retour ? 👀 Selon @Foot01_com, le Stade Rennais 🇫🇷 est le club le plus avancé sur le dossier avec le RC Lens 🇫🇷 ! #MercatoSRFC pic.twitter.com/O0tFUTXEK4 — SRFC (@SR_Actu) June 17, 2024

Néanmoins, le prix que réclament les Hammers devrait refroidir les clubs français. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 35 millions d’euros par transfermarkt. Le club londonien aimerait faire un profit minimum de 40 millions d’euros sur son défenseur central. Une indemnité de transfert très élevée au vu des moyens du championnat français. Le joueur aurait une préférence pour son ancien club le Stade Rennais, où il a évolué de 2020 à 2022 en disputant 80 matchs et en inscrivant 7 buts. Reste à voir si le club Breton arrivera à négocier son prix pour le faire revenir en France.

