Mercato OM : C’est chaud avec Conceição… mais Longoria tente de garder un plan B ?

L’OM cherche un nouvel entraîneur et a fait de Sergio Conceiçao sa priorité. Le Portugais a bien décidé de quitter le FC Porto et les Marseillais font le forcing pour le récupérer. Pour autant, Pablo Longoria tenterait de convaincre un autre coach d’attendre…

En effet, selon l’Equipe, « les Marseillais veulent toutefois rester prudents et tentent de garder des solutions de repli. Ils ont ainsi demandé hier matin à Franck Haise de ne pas se précipiter avant de s’engager pour un autre projet, mais le Lensois donne toujours sa priorité à Nice. Celle de l’OM ne fait plus aucun doute et il ne reste plus qu’à foncer. »

L’OM espère que Haise va attendre un peu ?

Depuis quelques jours, la piste menant à Sergio Conceiçao prend de l’ampleur. Le FC Porto devrait s’en séparer et les Marseillais ont jeté leur dévolu sur l’ancien entraîneur du FC Nantes. D’après Fabrizio Romano, la décision de quitter le FC Porto a déjà été prise mais il n’a pas encore choisi sa prochaine destination.

De son côté, l’Olympique de Marseille continue le forcing afin de s’attacher ses services. Le club aimerait avancer le plus vite possible sur ce dossier comme l’expliquait L’Equipe ces derniers jours. Le but étant d’aller le plus rapidement afin d’être prêt pour le mercato et préparer au mieux la saison prochaine.

Mon dernier match ? Oui, pour être honnête, ça m’a traversé l’esprit

« Mon dernier match ? Oui, pour être honnête, ça m’a traversé l’esprit. Le plus important est le match de Coupe. Mon avenir ne dépend d’aucune conversation. Celui qui décide de mon avenir, c’est moi. Si je dois quitter le FC Porto, ce sera avec un sentiment de gratitude, une immense gratitude. Et avec le sentiment du devoir accompli. Mon sentiment est que j’ai été à la hauteur des exigences du FC Porto », a déclaré l’ancien coach du FC Nantes devant les journalistes.