OM : C’est officiel pour la statue de Bernard Tapie !

C’était un rêve pour sa famille et c’est désormais officiel ! Bernard Tapie aura bien sa statue sur le parvis du Stade Vélodrome comme l’annonce son fils Laurent.

L’Olympique de Marseille rend hommage à l’une de ses légendes avec une statue ! C’est officiel, l’oeuvre à l’effigie de Bernard Tapie sera exposée devant le Stade Vélodrome comme nous l’annonce France Bleu via son fils, Laurent Tapie. « On ne sait pas si ça sera accepté, mais on aimerait bien l’inaugurer un jour de classique », explique-t-il.

La statue de Bernard Tapie sera bien installée devant le Vélodrome en fin d’année, annonce Laurent Tapie

Après le nul concédé face à Metz (1-1) lors de la 21e journée de Ligue 1, provoquant la bronca du Vélodrome. Rodolphe, le petit-fils de Bernard Tapie, est allé dans le sens des supporters marseillais sur son compte X (anciennement Twitter) et a réclamé le départ de Franck McCourt:« Merci Mc Court de libérer ce club que vous prenez en otage ! Aucun suivi, aucune gestion, juste de la délégation ! C’est dramatique ce qu’on propose… Va falloir que tout le monde se remette en question à un moment donné ! Ce n’est pas comme ça qu’on gère un club de foot, qui plus est l’OM ! Il y a une histoire, un patrimoine et des supporters à respecter ! Vous êtes une honte ! »