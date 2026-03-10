Mercato OM : C’est compliquée pour Angel Gomes… vers un retour en juin !

Prêté cet hiver par l’Olympique de Marseille à Wolverhampton, Angel Gomes espérait relancer sa saison en Angleterre. Un mois après son arrivée chez les Wolves, le milieu offensif anglais peine toutefois à s’imposer, sans encore être décisif en Premier League.

Un pari qui n’a pas fonctionné à l’Olympique de Marseille

Lorsque Angel Gomes signe à l’Olympique de Marseille à l’été 2025, le club phocéen pense réaliser une belle opportunité sur le marché. Libre après la fin de son contrat au LOSC, le milieu offensif anglais arrive avec l’idée de devenir un élément important du système de Roberto De Zerbi.

La réalité a été plus contrastée. Malgré du temps de jeu en début de saison, le joueur formé à Manchester United n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans le onze marseillais. Au total, il a disputé 20 rencontres et inscrit quatre buts sous le maillot olympien avant le mercato hivernal. Face à ce constat, la direction de l’OM a choisi de faciliter son départ en janvier afin de lui permettre de retrouver un rôle plus important ailleurs.

Un prêt à Wolverhampton pour relancer sa saison

Le 2 février 2026, Angel Gomes est officiellement prêté à Wolverhampton Wanderers jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat incluse dans l’opération. Le club anglais, alors engagé dans une lutte difficile pour le maintien en Premier League, espérait que le milieu de terrain puisse apporter créativité et expérience dans l’entrejeu.

Un mois après son arrivée, le bilan reste toutefois modeste. Selon les données de compétition, Angel Gomes a déjà été utilisé à plusieurs reprises avec les Wolves, mais il n’a toujours pas inscrit de but ni délivré de passe décisive depuis son retour en Angleterre.

Une option d’achat mal embarquée !

Le prêt conclu entre l’Olympique de Marseille et Wolverhampton comprend une option d’achat estimée autour de sept millions d’euros. Son activation dépendra toutefois en grande partie de la situation sportive du club anglais. Wolverhampton traverse une saison compliquée et lutte pour éviter la relégation en Championship, le club est toujours dernier, 20e à 12 points du 18e West Ham…