Mercato OM : C’est confirmé, Mikautadze a fait son choix !

Georges Mikautadze a été l’une des pistes de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato d’été. Le Géorgien devrait finalement rejoindre un autre club français.

Après une belle fin de saison avec le FC Metz, Georges Mikautadze n’a finalement pas réussi à sauver le club lorrain de la relégation. Malgré cela, ses performances ont été remarquées en Ligue 1 et plusieurs clubs ont pris des renseignements, comme l’OM, Lyon ou encore l’AS Monaco.

C’est le club de la Principauté qui devrait rafler la mise comme le confirme le journal L’Equipe ce mardi soir. L’attaquant devrait bien signer un contrat avec l’AS Monaco dans les prochains jours afin de remplacer Ben Yedder. Un accord verbal a été trouvé entre le joueur et les dirigeants. Un coup dur pour l’OM qui espérait le récupérer.

Ben Yedder quitte l’AS Monaco

Wissam Ben Yedder ne signera pas de prolongation de son contrat, et va se retrouver libre à 33 ans. Du coup, selon l’Equipe, « Monaco s’était en fait mis en quête d’un attaquant pour épauler le duo Folarin Balogun-Breel Embolo la saison prochaine. Le jeune international ivoirien Karim Konaté (20 ans, sous contrat jusqu’en 2028), auteur de 22 buts et 8 passes décisives en 38 matches avec Salzbourg cette saison, est apprécié. Suivi par Leipzig, (…) Georges Mikautadze est également cité du côté du Rocher. Le Géorgien (23 ans), qui participera à l’Euro (14 juin-14 juillet), a été impliqué sur 17 réalisations (13 buts, 4 passes décisives) en 20 rencontres de L1 cette saison. (…) Une autre piste est étudiée : celle menant à Armando Broja. Revenu en début de saison d’une grave blessure à un genou, l’international albanais de 22 ans, lui aussi attendu à l’Euro, a été prêté sans succès par Chelsea à Fulham entre février et mai (80 minutes de jeu en Championnat). »