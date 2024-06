Mercato OM : Daniel Riolo explique pourquoi Conceição pourrait rejoindre le projet…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Lors de l’émission After Foot, du 10 juin, Daniel Riolo et les autres chroniqueurs sont revenus sur le dossier Conceição, qui traîne en longueur. Le journaliste sportif s’est exprimé quant aux objectifs et à l’avenir de l’OM, alors qu’une arrivée de l’ancien coach de Porto ne devrait plus tarder.

Lors de l’After foot, lundi 10 juin, Daniel Riolo s’est exprimé sur le dénouement du dossier Conceição, qui ne devrait pas tarder à toucher à sa fin. « On avait dit fin mai pour l’entraîneur de l’OM, on est le 10 juin maintenant et il n’y a toujours pas de nom. Je pense que ça va le faire quand même. Après, il ne va pas non plus arriver en courant. On parle de l’OM, un club sans coupe d’Europe la saison prochaine, s’il y avait eu une énorme proposition pour Conceição ailleurs il y serait sûrement allé, mais il n’y en a pas. »

S’il y va, c’est pour ce projet-là, de trois ans

« Peut-être aussi qu’il veut aller à l’OM et prendre le pari des trois ans avec l’objectif d’être de retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais par contre s’il y va, c’est pour ce projet-là, de trois ans. Après, le fait de ne pas avoir réussi à obtenir la qualification en coupe d’Europe cette saison, le club en a beaucoup souffert quand même. Ça a fait baisser la côte du club auprès des agents notamment. »

« L’objectif c’est la Ligue des Champions »

« Le premier challenge, s’il vient, c’est de remettre le club en LDC. Pour l’OM, McCourt et l’avenir du club, ils te répètent tout le temps que l’objectif c’est d’être en Ligue des Champions. Et pas d’y participer de temps en temps mais d’y rester plusieurs années de suite. Malheureusement, l’OM n’y arrive pas aujourd’hui ». Un cap qui pourrait être franchi si le tacticien portugais débarque dans la cité phocéenne.