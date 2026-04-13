Mercato OM : la réponse cinglante de Romain Molina à Valentin Rongier !

La sortie médiatique de Valentin Rongier n’a pas tardé à provoquer une réaction. Après les propos tenus par l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille dans Le Média Carré, c’est le journaliste Romain Molina qui est monté au créneau pour livrer une version bien différente des faits concernant les négociations contractuelles.

Dans un message publié sur le réseau social X, Romain Molina a tenu à rectifier ce qu’il considère comme une présentation incomplète de la situation. Selon lui, contrairement aux déclarations de Valentin Rongier, le club phocéen aurait bien formulé une offre de prolongation avant la fin de la saison dernière. Le montant évoqué avoisinerait les 4 millions d’euros annuels, hors primes. Une proposition significative, que le joueur aurait refusée.

Pas moi qui vais défendre la direction marseillaise mais elle lui a proposé avant la fin de saison dernière une offre de prolongation à 4 millions par an environ (sans compter les primes) qu’il a refusée car il voulait globalement le salaire de Kondogbia/Hojberg/Rabiot C’est son… https://t.co/KLDjEiAmbD — Romain Molina (@Romain_Molina) April 12, 2026

Toujours d’après Romain Molina, ce refus s’expliquerait par les exigences salariales du milieu de terrain. Valentin Rongier aurait souhaité s’aligner sur des profils comme Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Adrien Rabiot, des joueurs au statut international et aux rémunérations plus élevées. Une ambition jugée légitime par le journaliste, mais qui nuance fortement l’idée d’un manque de considération avancée par le principal intéressé.

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Rongier a refusé une belle offre de l’OM ?

Car dans son entretien, Valentin Rongier n’avait pas mâché ses mots. Évoquant un « manque de respect », il regrettait notamment l’absence de communication de la part de la direction marseillaise : selon lui, le dialogue se serait brusquement interrompu, laissant place à un silence difficile à accepter après six saisons passées au club.

Ce nouvel épisode illustre une nouvelle fois les tensions fréquentes autour du mercato et de la gestion contractuelle à l’Olympique de Marseille. Entre perception du joueur et discours des observateurs, la réalité semble plus nuancée. Les chiffres avancés par Romain Molina apportent en tout cas un éclairage différent sur ce dossier sensible.

Sur le plan sportif, le bilan de Valentin Rongier à l’OM reste solide avec près de 200 matchs disputés. Toutefois, à 31 ans et sans expérience internationale ni passage à l’étranger, son positionnement salarial pouvait difficilement rivaliser avec celui de joueurs confirmés au plus haut niveau européen.

Enfin, un élément vient appuyer la version du journaliste : lors du dernier mercato estival, aucun club n’aurait proposé à Valentin Rongier les conditions financières qu’il espérait. De quoi alimenter encore davantage le débat sur la valeur réelle du joueur sur le marché et sur les coulisses des négociations marseillaises.