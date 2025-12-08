Mercato OM : C’est confirmé pour Balerdi !

Le feuilleton du mercato de l’OM connaît un nouveau rebondissement avec le cas Leonardo Balerdi. Selon le journaliste argentin German Garcia Grova, intervenant pour le média de référence TyC Sports, le capitaine de l’Olympique de Marseille n’envisage pas un départ vers l’Arabie saoudite. Courtisé par Al Qadsiah, le défenseur central argentin n’a même pas étudié la proposition transmise par le club saoudien. Aucune discussion n’a été engagée, et aucune négociation n’a été ouverte autour de cette approche.

À ce stade, les informations publiées ne laissent aucune place au doute : la réponse de Leonardo Balerdi a été immédiate et ferme. Le joueur ne souhaite pas ouvrir cette porte, indépendamment des conditions financières qui pourraient être proposées. Une position nette, rare dans un marché où les offres venues du Golfe séduisent de plus en plus de cadres du football européen.

La priorité de Leonardo Balerdi : rester en Europe à l’approche du Mondial 2026

La stratégie du défenseur de l’OM est avant tout sportive. À moins de deux ans de la Coupe du monde 2026, Leonardo Balerdi veut continuer à évoluer au plus haut niveau du football européen. L’objectif est clair : rester compétitif et visible pour le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni. Quitter l’Europe maintenant serait perçu comme un risque pour sa trajectoire internationale.

Ce positionnement rejoint ce qu’avait récemment rapporté le média Le Phocéen, qui évoquait déjà la volonté du joueur de privilégier un projet sportif de haut niveau plutôt qu’une aventure financièrement attractive mais sportivement moins exposée.



Son choix prend aussi tout son sens au regard de son statut actuel à Marseille. Devenu capitaine, cadre du vestiaire et pilier de la défense, Leonardo Balerdi est un élément central du projet mis en place par l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi.

Alors que certaines propositions venues d’Arabie saoudite ou du Golfe peuvent provoquer des hésitations, le défenseur olympien n’a laissé aucune place au doute. Pas de réflexion, pas de contre-proposition, pas de délai. Sa décision repose exclusivement sur une logique sportive.