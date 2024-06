Mercato OM : C’est confirmé pour ce plan B de Longoria !

C’est enfin bouclé pour Raffaele Palladino ! Il devrait être le nouveau coach de la Fiorentina et ne devrait donc pas rejoindre l’Olympique de Marseille.

Clap de fin pour ce plan B de Pablo Longoria au poste d’entraîneur ! Cité comme une piste du président espagnol, Raffaele Palladino a montré de belles choses avec Monza. Ses récentes performances ont attiré d’autres clubs dont la Fiorentina qui s’est positionné. D’après Fabrizio Romano, le dossier est déjà bouclé. Il devrait donc y signer un contrat de 2 ans dans les prochains jours.

🟣⚜️ Raffaele Palladino signs in as new Fiorentina head coach until June 2026. Done, confirmed. ⤵️✅ https://t.co/kg0IJIbFXk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024

Conceição, la Provence donne la tendance !

Selon La Provence, l’espoir grandit pour la venue de Sérgio Conceição en tant qu’entraîneur de l’OM ! Si ce dernier doit se libérer de son contrat avec Porto (voir plus bas), son entourage se montre plutôt confiant quant à un départ du club. L’optimisme est présent au centre RLD ce lundi après-midi et l’OM espère conclure les négociations rapidement une fois qu’il sera libre !

Le média portugais O Jogo fait le point sur la situation à Porto. Alors que l’OM espère convaincre Sergio Conceicao, ce dernier doit d’abord s’accorder avec sa direction pour la rupture de son contrat. « Une nouvelle rencontre entre l’entraîneur des Dragons et le président était prévue ce lundi, mais il est peu probable qu’elle ait lieu, car Conceição reste en Algarve, en vacances, avec sa famille. (…) De toute façon, dans la pratique, il ne sera pas non plus nécessaire que l’entraîneur et le président s’assoient à la table. » Le journal précise que « les représentants de Conceição sont en contact permanent avec les responsables de Porto afin de surmonter le différend entre les parties et de mieux résoudre le contrat signé avec Pinto da Costa deux jours avant les élections. »

