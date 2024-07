Mercato OM : C’est confirmé pour Greenwood?

Après les premières informations sur le montant du transfert de l’ailier anglais, la tendance se confirme outre-manche avec le Daily Mail !

RMC Sport indiquait ce lundi soir que l’offre de l’Olympique de Marseille pour Greenwood avoisinerait les 25 millions d’euros + des bonus. Cette information se confirme en Angleterre avec le Daily Mail via le journaliste Chris Wheeler. Les Olympiens auraient posé 27M de livres soit près de 31M€.

Now confirmed that Marseille’s offer for Mason Greenwood is £27m. Utd likely to need the money from Greenwood deal to buy Branthwaite #mufc https://t.co/xxNzuOhpVV — Chris Wheeler (@ChrisWheelerDM) July 8, 2024

Greenwood, un passif dur à mettre de côté ?

Après une première offre faites à Manchester United, dépassant celle de la Lazio, la direction marseillaise espère boucler ce transfert le plus tôt possible. Malgré un grand mouvement de contestation chez les supporters avec le #GreenwoodNotWelcome, l’OM ne semble pas vouloir enterrer le joueur en raison de son passé. Suite à des accusations de violences conjugales et de viol sur sa partenaire actuelle, le joueur avait été blanchi par la justice anglaise, après le « retrait de témoins clés et de nouveaux éléments ».

Un talent rare ?

Le board semble, de son côté, plus mesuré sur l’affaire. Selon la Provence, les dirigeants marseillais préfèrent se ranger derrière la justice anglaise et se concentrer sur les qualités de footballeur. En interne, tout le monde semble d’accord sur le gros coup sportif que le club pourrait réaliser et sur le talent indéniable de l’anglais. À 22 ans, l’attaquant a encore un très bel avenir sportif devant lui, et le fait que sa cote ait beaucoup chuté pourrait permettre à l’OM de réaliser ce coup.