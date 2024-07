Mercato ex OM : drôle de rebond pour Correa ?

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Joaquin Correa n’a pas été conservé par l’Olympique de Marseille suite à son prêt. De retour à l’Inter, le club italien ne compte pas non plus le conserver.

Joaquin Correa auteur d’une saison catastrophique avec l’Olympique de Marseille, il a disputé 19 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 0 but. L’Argentin ne va pas être retenu par l’Inter de Milan durant ce mercato. Le joueur de 29 ans devrait rebondir en Grèce selon Sky Italia. C’est l’AEK Athènes adversaire de l’Olympique de Marseille en Europa League cette saison qui pourrait s’attacher les services de l’attaquant. Le droitier pourrait s’engager en Grèce, en effet des contacts entre l’Inter et le club grec auraient déjà été entrepris. La valeur marchande de l’international argentin est estimée à 6 millions d’euros selon transfermarkt.

¿Se va a Grecia? 🇬🇷 ℹ️ Medios italianos afirman que el AEK Atenas de Matías Almeyda está interesado en incorporar a Joaquín Correa, de última temporada en Olympique Marsella pero cuyo pase pertenece a Inter. pic.twitter.com/Sj8fjVJS9p — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) July 7, 2024

