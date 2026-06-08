Mercato OM : c’est confirmé, un géant européen revient à la charge pour Greenwood !

L’avenir de Mason Greenwood semble s’écrire de plus en plus loin de Marseille. Alors que l’Olympique de Marseille prépare un été crucial pour ses finances, le départ de son numéro 10 apparaît désormais comme l’un des dossiers prioritaires du mercato.

Et un nouveau prétendant de poids vient de faire son apparition.

L’Atlético Madrid relance le dossier

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un coup de theatre dans le dossier Greenwood

Déjà intéressé par l’international anglais par le passé, l’Atlético Madrid aurait décidé de revenir à la charge. Selon les informations de Fichajes et de La Gazzetta dello Sport, le club madrilène surveille de très près la situation de Greenwood en vue du mercato estival.

Les Colchoneros pourraient être contraints de renforcer leur secteur offensif dans les prochaines semaines, notamment si Julian Alvarez venait à quitter le club. Dans cette optique, le profil de l’ancien joueur de Manchester United serait particulièrement apprécié par les dirigeants espagnols.

Capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, Greenwood coche de nombreuses cases recherchées par Diego Simeone.

L’OM a fixé son prix

Conscient de la valeur de son joueur et de l’intérêt qu’il suscite sur le marché européen, l’OM ne compte pas céder son attaquant à n’importe quel prix.

Selon les informations révélées par Fabrizio Romano, les dirigeants marseillais réclament au minimum 50 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus.

Un montant qui place immédiatement Greenwood parmi les plus gros dossiers du mercato olympien.

Rome, Fenerbahçe… et maintenant l’Atlético

Jusqu’à présent, l’AS Rome et Fenerbahçe étaient considérés comme les deux clubs les plus avancés sur ce dossier. Si le Fener semble hors jeu, l’entrée en scène de l’Atlético Madrid pourrait changer la donne.

L’intérêt d’un club habitué à disputer la Ligue des champions et à lutter pour les plus grands trophées européens pourrait peser lourd dans la réflexion du joueur.

Pour l’OM, cette concurrence grandissante est également une excellente nouvelle. Plus les prétendants seront nombreux, plus les chances d’obtenir les 55 millions d’euros espérés augmenteront.

Le feuilleton Greenwood est loin d’être terminé, mais une chose paraît désormais de plus en plus probable : sauf retournement spectaculaire, l’Anglais disputera ses derniers mois sous le maillot olympien.