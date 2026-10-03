Mercato OM : « C’est devenu un boulet dans ce club »

Sourigna Manomay n’a pas mâché ses mots au sujet de Geoffrey Kondogbia lors du dernier Débat Foot Marseille. Le consultant de FCM estime que le milieu de terrain est devenu un véritable problème pour l’OM, notamment en raison de ses blessures à répétition, de son salaire important et de son faible temps de jeu.







« On ne sait même pas si on peut compter sur lui pour un match »

La situation de Geoffrey Kondogbia continue d’interroger à Marseille.

Toujours en phase de reprise, le milieu de terrain doit prochainement retrouver le groupe. Mais sur le plateau de Débat Foot Marseille, Sourigna Manomay s’est montré très sceptique sur sa capacité à redevenir une solution fiable pour Bruno Genesio.

« Très dur. On ne sait même pas si on peut compter sur lui pour un match. La difficulté, vraiment, Kondogbia, ce n’est pas contre lui, mais ça fait depuis qu’il est là. Il fait un match sur deux, il fait un bon match. S’il fait un bon match, on sait qu’on le perd trois matchs derrière. »

Une situation problématique pour un OM qui manque déjà de profondeur et doit gérer plusieurs absences. Bruno Genesio doit composer avec une infirmerie particulièrement chargée avant la reprise.

« C’est devenu un boulet dans ce club »

Manomay insiste surtout sur le décalage entre le statut du joueur, son salaire et sa disponibilité réelle.

« Quand on voit le delta salaire versus rendement et temps de jeu, c’est juste pas logique du tout. Tu vois, on pourrait faire le parallèle avec Højbjerg. Il a quasiment le même salaire. Højbjerg, si tu fais le comparatif, il joue tous les matchs. Lui, ce n’est pas son cas. »

Le consultant va ensuite beaucoup plus loin dans son constat.

« Aujourd’hui, Kondogbia, tout Kondogbia qu’il est, encore une fois beaucoup de respect pour l’humain, mais c’est devenu un boulet dans ce club. Il va revenir, il va faire quoi ? Il va faire un bon match et derrière, il va encore se péter trois matchs. Ce n’est plus possible, en fait, des joueurs comme ça. »

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Une situation qui devient difficile à tenir

Le problème Kondogbia dépasse donc la simple question du niveau de jeu. Pour Manomay, c’est surtout la répétition des blessures et l’impossibilité de construire dans la durée avec lui qui deviennent pénalisantes.

Le joueur arrive en fin de contrat en juin prochain.