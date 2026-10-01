OM : Le point sur l’infirmerie… Genesio compte les joueurs avant un calendrier infernal

La trêve internationale devait permettre à l’OM de souffler. Elle a surtout multiplié les inquiétudes pour Bruno Genesio. Après la grave blessure de Derek Cornelius et l’alerte musculaire d’Amine Gouiri, Himad Abdelli s’est lui aussi blessé avec l’Algérie, alors que Marseille va bientôt enchaîner huit matches en 29 jours.

Cornelius forfait, Gouiri de retour à Marseille

Le cas le plus préoccupant reste celui de Derek Cornelius. Sérieusement touché à la hanche lors d’un entraînement avec le Canada, le défenseur est d’ores et déjà forfait jusqu’à la fin de l’année. Un protocole de reprise plus précis doit encore être défini.

Pour Amine Gouiri, les nouvelles sont plus rassurantes. Sorti prématurément avec l’Algérie face à la Zambie, l’attaquant souffre d’une gêne musculaire à la cuisse et a été autorisé à rentrer à Marseille par précaution.

Selon L’Équipe, sa participation au déplacement à Troyes le 11 octobre n’est pas compromise à ce stade.

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Abdelli touché à son tour

Comme si cela ne suffisait pas, Himad Abdelli a lui aussi été contraint de quitter prématurément la pelouse avec l’Algérie face au Burundi.

Le milieu de terrain souffre de la cheville gauche. Aucune décision définitive n’avait encore été prise mercredi soir, mais un retour anticipé à Marseille était envisagé.

Cette nouvelle blessure vient encore compliquer les plans de Bruno Genesio, déjà obligé d’intégrer plusieurs jeunes aux séances de la Commanderie pour compenser les absences des internationaux.

Nnadi de retour, Kondogbia bientôt avec le groupe

Il y a tout de même quelques bonnes nouvelles.

Tochukwu Nnadi a repris l’entraînement collectif après sa blessure au genou. Geoffrey Kondogbia poursuit de son côté son programme de réathlétisation et devrait retrouver le groupe dans les prochains jours.

Amine Harit, lui, continue de récupérer d’une légère blessure musculaire.

Ces retours seront indispensables alors que l’OM va entrer dans une séquence de huit matches en moins d’un mois.

Genesio espérait profiter de la trêve pour récupérer des forces. À quelques jours de la reprise, il compte surtout les joueurs encore disponibles.