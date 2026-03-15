Mercato OM : “c’est impossible de dire non à l’OM, même en tant que Parisien”

Ancien ailier de l’Olympique de Marseille, Georges-Kévin Nkoudou est revenu sur les coulisses de son arrivée dans la cité phocéenne. Dans une interview accordée à Le Club des Cinq, l’international camerounais a dévoilé qu’un premier transfert vers l’OM avait été envisagé un an avant sa signature en 2015. Une révélation qui éclaire différemment l’histoire de son passage à Marseille.

Un transfert vers l’OM qui aurait pu se faire plus tôt

Avant de rejoindre l’Olympique de Marseille à l’été 2015, Georges-Kévin Nkoudou s’était déjà illustré en Ligue 1 sous les couleurs du FC Nantes entre 2013 et 2015. Ses performances avaient attiré l’attention du club marseillais, qui a finalement bouclé son arrivée lors du mercato estival 2015.

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Mais l’ailier affirme aujourd’hui que ce transfert aurait pu être conclu bien plus tôt. Dans cette interview accordée à Le Club des Cinq, il explique : « Je devais signer à Marseille l’année d’avant, mais ça, personne ne le sait. J’avais rencontré Labrune avec mon entourage, mais ça ne s’est pas fait. Je savais déjà que j’allais aller à Marseille la saison suivante. C’était soit Marseille, soit Lille, mais c’est impossible de dire non à l’OM, même en tant que Parisien. Quand j’arrive là-bas, je me sens prêt à m’imposer, même s’il y a des joueurs comme Florian Thauvin et Romain Alessandrini. Au début, j’étais vraiment dans l’apprentissage. »

Au final, l’ailier rejoint bien l’OM en juin 2015. Lors de la saison 2015-2016, il dispute 41 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 10 buts sous le maillot marseillais.

Marcelo Bielsa, un entraîneur marquant pour Nkoudou

Dans cette même interview, Georges-Kévin Nkoudou a également évoqué son passage sous les ordres de Marcelo Bielsa, alors entraîneur de l’Olympique de Marseille au début de la saison 2015-2016. Le technicien argentin quitte toutefois le club dès la première journée de championnat, après la défaite face à Caen.

L’ancien Olympien garde néanmoins un souvenir marquant de cette courte collaboration : « C’est le coach avec lequel j’ai le plus appris. En si peu de temps il m’a tellement appris de choses, j’ai vraiment kiffé. Quand on apprend son départ, tout le monde est choqué car personne ne l’a vu venir. Il fait une conférence de presse juste après le match, il ne nous dit absolument rien. »

Aujourd’hui âgé de 31 ans, Georges-Kévin Nkoudou poursuit sa carrière en Arabie saoudite sous les couleurs d’Al-Diriyah, après plusieurs expériences en Europe, notamment à Tottenham et Beşiktaş.

Ces révélations apportent un éclairage inédit sur les coulisses du mercato de l’OM et rappellent l’attractivité historique du club marseillais auprès de nombreux joueurs de Ligue 1.