Mercato OM : un jeune défenseur à 25 M€ dans le viseur ?

Alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite, l’Olympique de Marseille commence déjà à préparer le prochain mercato estival. Parmi les priorités identifiées par les dirigeants marseillais figure le renforcement de la défense centrale, un secteur qui pourrait connaître plusieurs changements dans les mois à venir.

Certaines incertitudes entourent l’avenir de plusieurs défenseurs de l’effectif olympien. Des mouvements pourraient intervenir lors du prochain marché des transferts, notamment concernant Benjamin Pavard ou Leonardo Balerdi.

Dans cette perspective, le club phocéen explore déjà différentes pistes afin d’anticiper un éventuel renouvellement de sa charnière centrale.

A lire aussi : Mercato OM : Pour ce consultant RMC c’est réglé pour Mason Greenwood !

Taras Mykhavko suivi de près

Selon des informations relayées par Transferfeed, l’OM s’intéresserait notamment à Taras Mykhavko. Âgé de 20 ans, le défenseur évolue actuellement au Dynamo Kiev et possède déjà le statut d’international ukrainien.

Considéré comme l’un des défenseurs prometteurs de sa génération, le joueur est sous contrat avec le club ukrainien jusqu’en 2030. Le Dynamo Kiev pourrait réclamer environ 25 millions d’euros pour envisager un transfert.

Une concurrence européenne importante

Le dossier s’annonce toutefois complexe pour l’OM. Plusieurs grands clubs européens surveilleraient également le jeune défenseur, parmi lesquels Chelsea FC et Manchester United. Des formations issues de La Liga, de Serie A ou encore de Bundesliga suivraient également son évolution.

L’OM concentré sur la fin de saison

À ce stade, cette piste doit néanmoins être prise avec prudence. L’objectif prioritaire de l’OM reste avant tout sportif : assurer une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Après leur victoire 1-0 face à l’AJ Auxerre au Stade Vélodrome grâce à un but d’Amine Gouiri, les Marseillais occupent actuellement la troisième place du classement de Ligue 1.

Avant de se projeter pleinement sur le mercato estival, le club phocéen devra donc sécuriser cette position dans les prochaines semaines.