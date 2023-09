Mercato OM : C’est officiel pour Gattuso !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Gennaro Gattuso est le nouvel entraineur de l’OM, suite au départ de Marcelino et à l’intérim de Pancho Abardonado, le coach italien débarque à Marseille. Le club vient de l’officialiser via le communiqué suivant.

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la nomination de Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur de l’équipe première.

Champion du monde avec l’Italie (2006) et double champion d’Europe avec l’AC Milan (2003 et 2007) avant d’embrasser une carrière de technicien en 2013, Gennaro Gattuso est un personnage iconique du paysage footballistique européen. Ayant travaillé avec les plus grands tacticiens italiens parmi lesquels Carlo Ancelotti, Marcello Lippi ou Massimiliano Allegri, il s’apprête à découvrir en France un sixième championnat après avoir exercé en tant que joueur puis entraineur au sein des championnats italien, écossais, suisse, grec et espagnol.

Premier entraineur italien à s’asseoir sur le banc olympien depuis Giuseppe Zilizzi en 1958

Sa carrière de coach reconduit « Rino » à l’AC Milan en 2017 puis l’emmène au SSC Napoli en 2019, où il parvient à redresser la situation de ces deux institutions du football italien. Il qualifie ainsi quatre fois d’affilée l’équipe qu’il dirige pour la coupe d’Europe en 2018, 2019, 2020 et 2021. Sa culture de la gagne, sa capacité à évoluer dans des environnements à forte pression et son ample expérience du plus haut niveau permettent même au Napoli de renouer avec le succès et de remporter la Coupe d’Italie face à la Juventus de Turin en 2020, après plusieurs années sans titre pour le club du sud de l’Italie. Passé également par le Valencia CF la saison dernière, il est le premier entraineur italien à s’asseoir sur le banc olympien depuis Giuseppe Zilizzi en 1958. »

On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur

Alors que Gattuso était annoncé à Lyon le 11 septembre dernier, Daniel Riolo avait pointé du doigt le manque de style de jeu proposé par l’ancien coach du FC Valence. « Ce n’est pas parce qu’il a été bon joueur, qu’il observe bien le football et qu’il a connu de bons entraineurs, connaitre toutes les idées que l’on peut mettre en place sur un terrain, que l’on devient un entraineur qui arrive à structurer un message et à le faire passer aux joueurs. On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur, on a l’impression qu’il ne veut pas qu’on l’enferme dans un style, ça donne un entraineur pas abouti. Il va y avoir le paramètre langue aussi, même s’il parle italien, anglais et espagnol. Gattuso a quand même entrainé Naples, il a une grosse carrière de joueur. » On jugera sur le terrain pour voir ce que le nouveau coach de l’OM va proposer.