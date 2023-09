Mercato OM : Contrat, staff… on en sait plus sur l’arrivée de Gattuso !

Gennaro Gattuso devrait être sauf surprise le prochain coach de l’OM. Déjà suivi depuis 2 ans, l’ancien milieu de terrain italien devrait arriver avec un staff de 4 personnes.

En effet, Footmercato précise la composition du staff que Gattuso devrait emmener avec lui à Marseille, « Luigi Riccio (entraîneur adjoint), Roberto Perrone (entraîneur des gardiens), Marco Sangermani (analyste vidéo), Bruno Dominici et Dino Tenderini (préparateurs physique). » RMC précise que Gennaro Gattuso va parapher un contrat d’un an avec l’OM avec une année supplémentaire en option.

Comme révélé par Foot Mercato, le président de l’OM, Pablo Longoria a choisi Gennaro Gattuso pour succéder à Marcelino. journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé l’information du média français en indiquant que les derniers détails seront réglé aujourd’hui (mercredi)

L’entraîneur italien devrait s’envoler pour Marseille dans les prochaines 24 heures.

Olympique Marseille are set to appoint Gennaro Gattuso as new manager! It’s almost done 🚨⚪️🔵 #OM

Gattuso has accepted, as first called by @footmercato tonight — OM want to get it done on Wednesday.

Italian coach set to fly to Marseille in the next 24h. pic.twitter.com/28HXp8KmRJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023