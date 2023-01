Mercato OM : C’est officiel pour Vitinha !

L’Olympique de Marseille s’offre sa 3e recrue de ce mercato hivernal avec l’attaquant portugais Vitinha. Le joueur de 22 ans quitte le SC Braga et signe avec le club marseillais !

L’OM vient d’officialiser la signature de l’attaquant Vitinha. Voici le communiqué de l’OM !

L’avant-centre de 22 ans s’est engagé pour 4 ans et demi après le succès de sa visite médicale. Né à Cabeceiras de Basto (Portugal) le 15 mars 2000, « Vítor Manuel Carvalho Oliveira » dit Vitinha est la dernière recrue olympienne du mercato hivernal 2023. Pur produit de la formation portugaise (il débute à Águias Alvite avant de rejoindre le SC Braga en 2017), il côtoie les sélections jeunes de son pays et notamment les espoirs depuis la saison dernière (4 matchs, 3 buts). Cette année, chez l’actuel 2ème du championnat portugais, il réalise une belle première partie de saison avec 13 buts et 5 passes décisives en 27 matchs, toutes compétitions confondues, dont 4 buts en 5 matchs d’UEFA Europa League. Une compétition déjà disputée la saison dernière, buteur lors de la double confrontation face à l’AS Monaco et où il atteint les quarts de finale avec son club, éliminé par les Glasgow Rangers, futur finaliste. Le droitier d’1m83 est un avant-centre puissant, dynamique et combatif, qui n’hésite pas à prendre sa chance face au but. Capable de déclencher le pressing, sa capacité à répéter les courses à haute intensité avec ou sans le ballon, font de lui un profil qui colle parfaitement à l’identité marseillaise et aux valeurs de jeu prônées par Igor Tudor. Déterminé à rejoindre le club phocéen, il possède les qualités et la mentalité pour s’intégrer dans le collectif olympien et aider le club vers la poursuite de ses objectifs. L’Olympique de Marseille souhaite la bienvenue à son nouveau numéro 9.

C’est fait ! L’OM va se renforcer avec l’arrivée de Vitinha comme nous l’informait O’Jogo en exclusivité. Fabrizio Romano explique dans un tweet ce mardi soir que le transfert devrait se boucler autour de 30 millions d’euros soit 26M€ + des bonus. Comme nous vous l’informions, il devrait atterrir à 18h ce soir et passera sa visite médicale dans la foulée.

Vitinha to Olympique Marseille, deal signed and here we go confirmed! It’s all done with Braga for €26m fee plus add on up to €30m package 🚨⚪️🔵 #OM

Vitinha will land in Marseille in few minutes to complete medical tests. pic.twitter.com/mMvwZs5cbs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023