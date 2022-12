Mercato OM : C’est quasiment bouclé pour le départ d’Isaak Touré !

D’après les informations de plusieurs médias, Isaak Touré va bien quitter l’Olympique de Marseille cet hiver. Fabrizio Romano annonce que son départ est quasiment bouclé !

L’Olympique de Marseille va se séparer d’Isaak Touré. Le défenseur central formé au Havre devrait rejoindre Auxerre en prêt comme annoncé par Mohamed Toubache Ter sur son compte Twitter. Ce mercredi, c’est le journaliste Fabrizio Romano qui évoque ce dossier. Il ajoute que le deal est quasiment bouclé pour ce prêt vers le club de Ligue 1. Aucune option d’achat ne sera intégrée dans ce dossier en revanche !

« L’Olympique de Marseille devrait prêter le défenseur central Isaak Touré à Auxerre jusqu’à la fin de la saison, comme le rapporte Mohamed Toubache Ter. On m’a dit que le dossier était très avancée, presque terminée. Aucune clause d’option d’achat incluse, c’est un prêt sec. » Fabrizio Romano – Source : Twitter (28/12/22)

Olympique Marseille are set to loan out central defender Isaak Touré to Auxerre until the end of the season, as reported by @mohamedterparis. Been told deal is very advanced, almost done. 🚨🔵 #OM

No buy option clause included, it’s a straight loan. #TeamOM pic.twitter.com/0PhfysATj4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2022