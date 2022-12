Mercato OM : Vers un départ du joueur star de l’équipe?

L’Olympique de Marseille a recruté Alexis Sanchez cet été. Le Chilien pourrait cependant quitter le club dès cet été à la fin de son contrat.

Le recrutement d’Alexis Sanchez a fait grand bruit cet été ! L’international chilien est arrivé avec le statut de star à Marseille et a prouvé qu’il n’était pas encore l’heure de la retraite sur le terrain. L’attaquant aurait cependant des envies d’ailleurs d’après les médias chiliens.

Sanchez veut quitter l’OM?

En effet, comme l’explique Red Gol, l’ancien joueur d’Arsenal serait frustré par l’élimination en Ligue des Champions face à Tottenham et envisagerait donc de quitter le club à la fin de la saison. Ayant signé pour un an avec une saison en bonus, il partirait donc libre de l’Olympique de Marseille.

🚨 Alexis Sanchez 🇨🇱 pourrait être tenté de quitter l’OM en fin de saison. Il serait frustré de l’élimination en ligue des champions. L’absence de revenus liés à la ldc pourrait aussi pousser les dirigeants marseillais à accepter un départ. #TeamOM Média chilien : (RedGol) pic.twitter.com/tY95Mubjc2 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) December 28, 2022

J’aimerai bien le voir avec un autre attaquant

« Je suis satisfait de sa première partie de saison. Il est efficace et c’est surtout un exemple : un joueur de cet âge là avec la carrière qu’il a, il arrive à Marseille, il est pas venu pour se la couler douce. C’est l’exemplarité : il vient tôt à l’entraînement, il travaille, en match il se met en sang, il court presque trop parce que des fois il manque de lucidité à cause de ça. Je trouve qu’il n’est pas assez servi, il fait beaucoup d’appels contre-appels. Le seul bémol c’est son placement, je pense que ça serait intéressant de le voir en soutien d’un attaquant plutôt que seul en pointe. Dans certains matchs, quand il se retrouve avec deux tours centrales, c’est compliqué pour lui, il se perd un peu, même s’il a le vice et qu’il a tout ce qu’il faut pour jouer attaquant, j’aimerai bien le voir avec un autre attaquant. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 19/12/2022