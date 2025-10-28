OM : “Je vois une différence de traitement médiatique… si c’est Medhi Benatia il est guillotiné !”

Invité sur le plateau de Débat Foot Marseille diffusé sur FCMarseille, Yacine Youssfi a tenu à souligner ce qu’il considère comme une injustice médiatique à l’encontre du club phocéen. Selon lui, les réactions des dirigeants de l’OM ne bénéficieraient pas du même regard bienveillant que celles d’autres acteurs du football français.

Une différence de traitement « évidente » selon Youssfi

L’intervenant marseillais n’a pas mâché ses mots. « Ce n’est pas sur ces deux contre-performances de l’OM, c’est en général, je suis un peu interpellé. Hier j’ai vu Liam Rosenior (coach du RC Strasbourg) qui s’en est pris à l’arbitrage alors que le carton rouge était totalement justifié. J’ai vu Olivier Létang (président du LOSC) qui passe son temps à chouiner. Je vois une différence de traitement médiatique avec les dirigeants de l’OM, si c’est Medhi Benatia il est guillotiné ! On va dire les choses clairement ! » a-t-il déclaré.

@yacine_youssfi : « Si c’est Medhi Benatia qui fait ça, il est guillotiné ! » pic.twitter.com/HD8ARC3GX7 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 27, 2025

Ces propos illustrent un sentiment d’injustice récurrent ressenti par de nombreux observateurs marseillais. Pour Youssfi, les critiques visant les dirigeants du club, notamment Mehdi Benatia, se montrent plus virulentes que celles adressées à leurs homologues d’autres clubs.

Cette perception s’inscrit dans un contexte où l’OM, désormais dirigé par Roberto De Zerbi, reste constamment sous le feu des projecteurs. Chaque déclaration, chaque décision arbitrale ou choix tactique semble davantage scruté et commenté que dans d’autres clubs de Ligue 1.

Une pression médiatique constante autour de l’OM

Historiquement, l’OM attire une attention médiatique sans équivalent en France. Son poids populaire et son exigence interne alimentent naturellement les débats. Mais pour Yacine Youssfi, cette visibilité s’accompagne trop souvent d’un biais défavorable : « Si un dirigeant de l’OM réagit, on parle tout de suite d’arrogance ou de crise. Si c’est ailleurs, c’est perçu comme une défense de son club », a-t-il ajouté en substance.

Alors que l’équipe marseillaise cherche à retrouver de la stabilité sportive, ce rappel met en lumière un climat médiatique toujours particulier autour du club. Une chose est sûre : à Marseille, chaque mot compte, et les débats ne sont jamais neutres.