Mercato OM : Cet ancien marseillais envoie un message clair à CR7 !

Dans le Podcast Joga, Rolando a été interrogé longuement sur son passage à l’Olympique de Marseille et sur la probable arrivée de CR7 dans l’effectif. D’après l’ancien défenseur, il faut que la star portugaise signe à Marseille !

Ces dernières semaines, le nom de Cristiano Ronaldo a de nouveau été lié à l’Olympique de Marseille. C’est notamment Basil Boli qui avait glissé ce nom, en affirmant que la piste était bien évoquée en interne par la direction de l’OM.

Je conseillerais à tous les joueurs d’aller à l’OM — Rolando

L’ancien défenseur marseillais Rolando s’est exprimé à ce sujet dans le Podcast Joga. Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise, il connait bien la star mondiale et lui conseillerait de rejoindre l’OM !

« J’aimerais bien (que Ronaldo rejoigne l’OM), ça serait une raison de plus pour aller au Vélodrome. On ne va pas se mentir, Ronaldo reste Ronaldo. S’il venait dans une équipe comme l’OM en France, il mettrait au moins une dizaine de buts. Je suis sûr qu’il aiderait bien le club. Est-ce que je lui conseillerais ? Bien sûr, je conseillerais à tous les joueurs d’aller à l’OM. Mais je lui dirais aussi de bien se préparer, parce que ce n’est pas un endroit facile. Il faut apprendre la vie marseillaise, à vivre à fond. L’OM à Marseille, ce n’est pas que pendant les matchs, c’est 24/24h. Mais c’est un endroit magique, et différent. » Rolando – Source : Podcast Joga (27/12/22)

Je comprends que ça énerve Longoria

« Ronaldo était dans un immense club qu’est le Real Madrid, et ça décline petit à petit et lui, j’ai l’impression qu’il est pas suffisamment lucide sur ce qu’il est. Ca a été un immense joueur, ça reste un très bon joueur et pour l’OM ça reste un immense joueur je suis d’accord avec ça, mais il ne viendra pas. Il a démenti la rumeur en Arabie Saoudite, Al-Nassr, entraîné par Rudi Garcia, on parlait de 200 millions d’euros par an… T’imagines ? Qu’est-ce que tu veux qu’il vienne faire à l’OM ? Même si on divise par quatre c’est pas possible ! [Question de Jean-Charles de Bono…] Je suis d’accord avec toi mais c’est ton analyse, est-ce que lui il pense comme ça ? Est-ce que son entourage pense ça ? J’en suis pas sûr. Pour terminer, moi je comprends que ça énerve Longoria parce que si ça se trouve lui il a juste passé un coup de fil pour savoir s’il est prêt à faire des énormes sacrifices financiers, on lui a dit non et l’histoire s’est terminée… C’était peut-être deux minutes de téléphone et ça prend encore des proportions monstres. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 19/12/2022