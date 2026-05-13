Mercato OM : Cet entraineur affiche sa préférence !

Qui sera le futur entraîneur de l’Olympique de Marseille ? Alors que la nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif se précise, plusieurs profils sont étudiés. Un technicien français serait recherché, la piste menant à Sergio Conceição semble aujourd’hui s’éloigner sérieusement.

Conceição privilégie clairement un retour en Italie

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Depuis plusieurs semaines, le nom de Sergio Conceição revient régulièrement autour de l’OM. Le technicien portugais, réputé pour son tempérament et son exigence tactique, faisait partie des entraîneurs évoqués comme une possible cible.

Mais selon les informations relayées par le journaliste Fabrizio Romano, l’ancien coach du FC Porto donnerait désormais sa priorité à un retour en Serie A. Une tendance confirmée directement par l’entraîneur portugais dans un entretien accordé à Repubblica. « J’éprouve une grande affection pour l’Italie. J’ai beaucoup d’amis là-bas. En travaillant en Italie, j’ai beaucoup appris : j’ai eu des contacts avec des clubs italiens, mais je ne les nomme pas… »

Des propos qui refroidissent clairement l’hypothèse d’une arrivée à l’Olympique de Marseille, même si le club marseillais semble étudier d’options pour son futur banc.

L’OM explore plusieurs profils pour son futur entraîneur

Dans le même temps, la future organisation sportive de l’OM prend forme. Gregory Lorenzi, attendu pour devenir directeur sportif, travaillerait sur une short-list avec une priorité sur un technicien français selon l’Equipe… La tendance actuelle laisserait penser que le dirigeant privilégie un coach connaissant bien le football français et les exigences de la Ligue 1. Une orientation qui pourrait éloigner certains techniciens étrangers pourtant régulièrement associés au club ces dernières saisons.

Du côté de Sergio Conceição, le contexte italien semble aujourd’hui plus favorable. Après son passage au FC Porto entre 2017 et 2024 puis son expérience sur le banc de l’AC Milan lors de la saison 2024-2025, plusieurs médias italiens indiquent que Naples et la Lazio suivent attentivement sa situation.

Dans ce contexte, un retour en Italie apparaît actuellement comme l’option la plus crédible pour le technicien portugais, tandis que l’OM poursuit activement sa recherche d’un nouvel entraîneur pour lancer son prochain projet sportif.