Mercato OM : « C’était Benoît Cheyrou ou moi… Ils l’ont choisi lui ! »

« J’ai été sur une short-list de l’OM et c’était Benoît Cheyrou ou moi, je crois. Ils l’ont choisi lui. En plus, le Vélodrome était mon stade préféré. J’adorais l’ambiance, et ce qu’ils ont réussi à faire avec les nouvelles tribunes, c’est sensationnel »

Florent Balmont – Source : L’Equipe